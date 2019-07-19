عنف أسري غير مسبوق.. أم تعاقب ابنتها بالعيش مع جثة

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أوقفت امرأة أمريكية بتهمة «التعنيف وسوء معاملة قاصر»، بعدما أجبرت ابنتها على العيش مع جثة جدتها لمدة 3 سنوات. وكان النائب العام أمر بحبس ديليسا كرايتون (47 عاماً) على ذمة التحقيق منذ 10 يوليو الجاري بمنطقة سيغين في ولاية تكساس، بعدما كشفت التحقيقات أنها أجبرت ابنتها القاصر (15 عاماً) على العيش مع جثة جدتها المتوفاة منذ 2016؛ عقاباً لها جراء عدم تقديمها المساعدة للجدة التي تعرضت للسقوط في الغرفة ما أدى إلى موتها بعد أيام من الواقعة. واكتشف الشرطة بقايا الجثة المتحللة في غرفة الجدة والحفيدة، فيما تخضعها حالياً لتحاليل الطب الشرعي للتأكد من هويتها. اللافت أن الأم المتهمة ظلت تعيش في المنزل ذاته بشكل طبيعي دون أن تخبر السلطات، غير أنها خصصت لنفسها غرفة بعيدة عن الابنة والجدة. واعتبرت النيابة ما فعلته الأم «عنفاً أسرياً»، ووجهت إليها تهمة التسبب في «اضطرابات ذهنية» للابنة، وقررت وضعها في عهدة أقارب لحين انتهاء التحقيقات