احدث الأخبار

رئيس لجان الحج يقف على التجهيزات بالمواقع الصحية بالمشاعر المقدسة
أبرز المواد
 الذهب يتجاوز 1450 دولاراً في ظل آمال خفض الفائدة
أبرز المواد
 تنبيه عاجل: رياح مثيرة للأتربة والغبار على الليث والقنفذة
أبرز المواد
 هاشتاق «نطالب إعفاء أمين أمانة حائل» يتصدر الترند .. و”أمانة المنطقة” تعلق!
أبرز المواد
 شركتان تقدمان “هدية ثمينة” لحارس الأهلي السابق عبد المجيد الغامدي !
أبرز المواد
 اقتصاديون: قرار مجلس الوزراء سيحدث رواجا تجاريًا وسياحيًا كبيرًا
محليات
 عنف أسري غير مسبوق.. أم تعاقب ابنتها بالعيش مع جثة
أبرز المواد
 «آل الشيخ»: قرار قطر بتخفيض أسعار الخمور يفضح الصحويين المنافقين
أبرز المواد
 دخله 17500 ريال.. مواطن يشتكي نقص حساب المواطن
أبرز المواد
 «فيس آب».. يثير الجنون ويخترق حسابات 150 مليوناً
أبرز المواد
 «صميل» بيزلي يجبر الحوثيين على الرضوخ للبصمة الأممية
أبرز المواد
 «كوردن بلو» الفرنسية تدرب 30 طاهياً سعودياً
أبرز المواد
رئيس لجان الحج يقف على التجهيزات بالمواقع الصحية بالمشاعر المقدسة

رئيس لجان الحج يقف على التجهيزات بالمواقع الصحية بالمشاعر المقدسة

أبرز المواد
الذهب يتجاوز 1450 دولاراً في ظل آمال خفض الفائدة

الذهب يتجاوز 1450 دولاراً في ظل آمال خفض الفائدة

أبرز المواد
تنبيه عاجل: رياح مثيرة للأتربة والغبار على الليث والقنفذة

تنبيه عاجل: رياح مثيرة للأتربة والغبار على الليث والقنفذة

أبرز المواد
هاشتاق «نطالب إعفاء أمين أمانة حائل» يتصدر الترند .. و”أمانة المنطقة” تعلق!

هاشتاق «نطالب إعفاء أمين أمانة حائل» يتصدر الترند .. و”أمانة المنطقة” تعلق!

أبرز المواد

عنف أسري غير مسبوق.. أم تعاقب ابنتها بالعيش مع جثة

عنف أسري غير مسبوق.. أم تعاقب ابنتها بالعيش مع جثة
http://almnatiq.net/?p=752839
المناطق_متابعات

أوقفت امرأة أمريكية بتهمة «التعنيف وسوء معاملة قاصر»، بعدما أجبرت ابنتها على العيش مع جثة جدتها لمدة 3 سنوات. وكان النائب العام أمر بحبس ديليسا كرايتون (47 عاماً) على ذمة التحقيق منذ 10 يوليو الجاري بمنطقة سيغين في ولاية تكساس، بعدما كشفت التحقيقات أنها أجبرت ابنتها القاصر (15 عاماً) على العيش مع جثة جدتها المتوفاة منذ 2016؛ عقاباً لها جراء عدم تقديمها المساعدة للجدة التي تعرضت للسقوط في الغرفة ما أدى إلى موتها بعد أيام من الواقعة. واكتشف الشرطة بقايا الجثة المتحللة في غرفة الجدة والحفيدة، فيما تخضعها حالياً لتحاليل الطب الشرعي للتأكد من هويتها. اللافت أن الأم المتهمة ظلت تعيش في المنزل ذاته بشكل طبيعي دون أن تخبر السلطات، غير أنها خصصت لنفسها غرفة بعيدة عن الابنة والجدة. واعتبرت النيابة ما فعلته الأم «عنفاً أسرياً»، ووجهت إليها تهمة التسبب في «اضطرابات ذهنية» للابنة، وقررت وضعها في عهدة أقارب لحين انتهاء التحقيقات

روابط ذات صلة

رئيس لجان الحج يقف على التجهيزات بالمواقع الصحية بالمشاعر المقدسة

رئيس لجان الحج يقف على التجهيزات بالمواقع الصحية بالمشاعر المقدسة
الذهب يتجاوز 1450 دولاراً في ظل آمال خفض الفائدة

الذهب يتجاوز 1450 دولاراً في ظل آمال خفض الفائدة
تنبيه عاجل: رياح مثيرة للأتربة والغبار على الليث والقنفذة

تنبيه عاجل: رياح مثيرة للأتربة والغبار على الليث والقنفذة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*