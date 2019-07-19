يونيو 2019 أحر يونيو في العالم منذ 140 عاماً

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ذكر أحدث تقرير شهري للمناخ العالمي أصدرته الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أن يونيو حزيران الماضي كان أشد شهور يونيو حرارة منذ 140 عاما، مسجلا رقما قياسيا عالميا.

وقال التقرير إن متوسط درجة الحرارة العالمي في يونيو حزيران زاد 1.71 درجة فهرنهايت عن المتوسط المسجل في القرن العشرين والبالغ 59.9 درجة (15.5 درجة مئوية)، وإن هذا هو الشهر رقم 414 على التوالي الذي تفوق فيه درجات الحرارة متوسط القرن الماضي.

وأضاف التقرير أن تسعة من بين أحر عشرة شهور يونيو على مدى المئة وأربعين عاما الماضية حدثت منذ عام 2010.

وشهدت أوروبا وآسيا وأفريقيا وكذلك منطقتا هاواي وخليج المكسيك أحر شهور يونيو.

وزاد متوسط درجات الحرارة في فرنسا وألمانيا وشمال إسبانيا،التي تعرضت لموجة حارة، 18 درجة فهرنهايت فوق المعدل الطبيعي، إذ وصلت درجات الحرارة في فرنسا إلى 114 درجة فهرنهايت (46 درجة مئوية).

وأظهرت بيانات الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أن المتوسط العالمي لدرجة حرارة سطح البحار ارتفع بمقدار

1.46 درجة فهرنهايت عن المتوسط الشهري في القرن العشرين وهو 61.5 درجة (16 درجة مئوية)، وهو ما يرتبط بعام 2016 الذي شهد أعلى درجة حرارة عالمية مسجلة للمحيطات في ذلك الشهر.

وانحسر الجليد بالقارة القطبية الجنوبية إلى أقل مستوى مسجل وهو مستوى ينخفض 8.5 بالمئة عن المتوسط خلال الفترة من عام 1981 إلى عام 2010.