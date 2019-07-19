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رئيس لجان الحج يقف على التجهيزات بالمواقع الصحية بالمشاعر المقدسة

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رئيس لجان الحج يقف على التجهيزات بالمواقع الصحية بالمشاعر المقدسة

رئيس لجان الحج يقف على التجهيزات بالمواقع الصحية بالمشاعر المقدسة
http://almnatiq.net/?p=752854
المناطق_مكة

تفقد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة رئيس لجان الحج التحضيرية الدكتور هاني جوخدار المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة.

ورافقه خلال جولته مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير ومدير الادارة العامة لخدمات الحج والعمرة بالوزارة الدكتور سري ابراهيم عسيري ومساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور حاتم خوقير.

ومساعد المدير العام للشئون الهندسية المهندس خالد الثبيتي ومدير ادارة الحج والعمرة بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور موفق محمد ابو طالب واشتملت الجولة على مستشفى شرق عرفات ومستشفى عرفات العام.

ومستشفى جبل الرحمة ومستشفى نمرة وإدارة المراكز الصحية بمشعر عرفات ومستشفى منى الوادي ومستشفى منى الشارع الجديد ومستشفى منى الجسر وإدارة المراكز الصحية بمشعر منى ومستشفى الطوارئ بمنى حيث تجول بالمواقع الصحية واستمع الى شرح مفصل عن كل موقع من قبل مديري المواقع الصحية .

موضحاً بانه انفاذا لتوجيهات ولاة الامر حفظهم الله بالتيسير على الحجاج وان يتلقوا جميع الخدمات بكل يسر وسهولة ومن ضمنها الخدمات الصحية وقفت اليوم بين زملائي في مشعر عرفات ومشعر منى لكي التمس جميع الاحتياجات لدعمها وتسهيلها وتذليل كل الصعوبات ليتحقق ما نصبوا الية جميعاً من النجاحات كما في المواسم السابقة ولله الحمد .

مؤكداً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الامين -حفظهم الله- تبذل جهودا ضخمة ومضنية من أجل رعاية وراحة الحجاج وتقديم الخدمات الصحية التي تعد ضمن إطار المنظومة المتكاملة لخدمة ضيوف الرحمن لتتيح لهم أداء نسكهم براحه وطمأنينة .

حاثاً الجميع ببذل الجهد المضاعف لتسخير جميع الإمكانات المتاحة لخدمة الحجيج سواء الخدمات العلاجية والوقائية .

واوضح الدكتور وائل مطير بان الجولة اتت للوقوف عن قرب على تجهيز المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة ومتابعة الاستعدادات والخطط وما تم مناقشته خلال الاجتماعات لحج هذا العام ١٤٤٠ ولتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة في الحفاظ على صحة الحجيج منذو قدومهم الى ارض الوطن حتى مغادرتهم الاراضي المقدسة بعد ان يأدوا مناسكهم في يسر وسهولة.

لافتا إلى أن المحافظة على صحة الحاج تعدّ من أولى الأولويات لأداء مناسك الحج في يسر وسهولة مبينا بان التوعية الصحية تعد من الركائز المهمه لحج هذا العام ومختتماً حديثة بالوقاية خير من العلاج.

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