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وزير العمل: السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة يساعد على النمو والتوسع

وزير العمل: السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة يساعد على النمو والتوسع
http://almnatiq.net/?p=752863
المناطق_الرياض

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية إن صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة يساعد المنشآت في القطاع الخاص على النمو والتوسع.

وأضاف في تصريح أن القرار يستحدث مزيداً من الفرص الوظيفية، من خلال العمل الدائم والجزئي والمرن لأبناء الوطن، ومن شأنه أن يسهم في تحقيق توجهات رؤية المملكة 2030.
وكان مجلس الوزراء أقر، خلال جلسته التي عُقدت أمس، السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، على أن يكون ذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقاً للاعتبارات التي يقدرها.

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