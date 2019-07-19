وزير العمل: السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة يساعد على النمو والتوسع

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قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية إن صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة يساعد المنشآت في القطاع الخاص على النمو والتوسع.

وأضاف في تصريح أن القرار يستحدث مزيداً من الفرص الوظيفية، من خلال العمل الدائم والجزئي والمرن لأبناء الوطن، ومن شأنه أن يسهم في تحقيق توجهات رؤية المملكة 2030.

وكان مجلس الوزراء أقر، خلال جلسته التي عُقدت أمس، السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، على أن يكون ذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقاً للاعتبارات التي يقدرها.