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سفارة المملكة في براغ توجِّه السعوديين لخدمة «الأحوال في الخارج»

سفارة المملكة في براغ توجِّه السعوديين لخدمة «الأحوال في الخارج»

أبرز المواد

سفارة المملكة في براغ توجِّه السعوديين لخدمة «الأحوال في الخارج»

سفارة المملكة في براغ توجِّه السعوديين لخدمة «الأحوال في الخارج»
http://almnatiq.net/?p=752875
المناطق_الرياض

أصدَّرت سفارة خادم الحرمين الشريفين، في العاصمة التشيكية براغ، تعريفًا لمواطني المملكة في الخارج؛ بشأن خدمة «الأحوال في الخارج»، التي دشنها مؤخرًا وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وقالت السفارة في «إنفوجراف» لها على صفحتها الرسمية عبر «تويتر»، إن خدمة «الأحوال في الخارج» تستهدف إصدار وتجديد الهوية الوطنية للمواطنين المقيمين في الخارج لعدم تعطُّل مصالح المواطنين؛ جراء انتهاء تاريخ صلاحية الهوية، إضافة إلى توفير الوقت والجهد عن طريق تقديم الخدمة في أماكن وجودهم.

وأشارت السفارة إلى أن الخدمة تُقدم للمواطنين المقيمين خارج المملكة لغرض الدراسة أو العمل أو العلاج.

ودشَّن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بجدة أمس الأول الأربعاء، خدمة «الأحوال في الخارج»، المتمثلة في تقديم خدمة إصدار وتجديد بطاقات الهوية الوطنية للمواطنين المقيمين خارج المملكة؛ لغرض الدراسة أو العمل أو العلاج

وخلال التدشين، استمع وزير الداخلية لشرح موجز عن الخدمة ومميزاتها، قدمه وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود. وستُقدم الخدمة من خلال زيارة فريق من الأحوال المدنية والجهات ذات العلاقة؛ لتقديم الخدمة للمواطنين في ممثليات خادم الحرمين الشريفين حول العالم.

وتهدف الخدمة إلى عدم تعطُّل مصالح المواطنين؛ جراء انتهاء تاريخ صلاحية بطاقة الهوية الوطنية، إضافة إلى توفير الوقت والجهد عن طريق تقديم الخدمة في أماكن وجودهم، وعدم تكبدهم عناء السفر

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