هيئة الرياضة تؤجل مؤتمر «استراتيجية دعم الأندية» إلى السبت

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أعلنت هيئة الرياضة قرار بتأجيل المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان «استراتيجية دعم الأندية الرياضية» والذي كان من المقرر إقامته يوم الخميس إلى يوم السبت المقبل في جدة.

يذكر أن الموعد الجديد للمؤتمر يتزامن أيضاً مع اجتماع رؤساء الأندية مع رابطة دوري المحترفين، والذي سيسبق كذلك إعلان جدول الدوري السعودي للموسم المقبل.

وكانت هيئة الرياضة أعلنت أن عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارتها سيكون حاضراً خلال المؤتمر الصحفي لإعلان استراتيجية دعم الأندية.