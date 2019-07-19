النفط يرتفع 1.3% إلى 62.74 دولار للبرميل

النفط يرتفع 1.3% إلى 62.74 دولار للبرميل

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النفط يرتفع 1.3% إلى 62.74 دولار للبرميل

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المناطق - الرياض

ارتفعت أسعار النفط اليوم في الوقت الذي تحتدم فيه التوترات في الشرق الأوسط بعد أن دمرت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية طائرة مسيّرة إيرانية في مضيق هرمز.
وبحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 81 سنتا أو 1.3 % إلى 62.74 دولار للبرميل، بعد أن صعدت إلى 63.32 دولا. وانخفض برنت 2.7 % أمس الخميس متراجعا للجلسة الرابعة على التوالي ومتجها صوب تكبد انخفاض أسبوعي بنسبة تزيد عن ستة بالمئة تقريبا.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتا أو 1.1 % إلى 55.89 دولار للبرميل، بعد أن لامست 56.36 دولار.

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