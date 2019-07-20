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نشر قناصة حوثيين على خطوط التماس بالحديدة.. والعدسات ترصدهم

نشر قناصة حوثيين على خطوط التماس بالحديدة.. والعدسات ترصدهم
http://almnatiq.net/?p=752914
المناطق - الرياض

قالت مصادر عسكرية يمنية إن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران كثفت نشر قناصتها على طول خطوط التماس بمدينة الحديدة غربي اليمن، وذلك عقب الاجتماع المشترك للجنة تنسيق إعادة الانتشار، الذي يقضي بتثبيت وقف إطلاق النار.

وأفادت المصادر بأن ميليشيات الحوثي تقوض مخرجات الاجتماع، بنشرها العشرات من عناصرها في مواقع ومخابئ مستحدثة.

وأشارت إلى أن الانقلابيين دفعوا بأعداد من القناصى إلى مبانٍ سكنية ومنشآت حيوية على طول امتداد خطوط التماس داخل مدينة الحديدة.

ووثقت عدسة الإعلام العسكري لحظة تمركز قناصة الميليشيات في إحدى المنشآت التجارية بالقرب من خطوط التماس في شارع صنعاء، وإطلاق النار صوب مواقع المقاومة المشتركة.

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