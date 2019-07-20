تقرير.. مئات الوفيات بسبب فشل “سياسة تقليل الملح”

المناطق - وكالات

كشفت دراسة نشرت مؤخرا إن فشل استراتيجية تقليل الملح في الطعام، التي تمت الموافقة عليها بين الحكومة وقطاع صناعة الأغذية في بريطانيا، تسبب بحدوث مئات الوفيات المبكرة التي كان من الممكن تفاديها.

ووجد الباحثون، الذين قاموا بتحليل تأثير “اتفاق مسؤولية الصحة العامة”، الذي تم تقديمه عام 2011 والذي كانت تشرف عليه هيئة معايير الأغذية قبل ذلك الوقت، أن الترتيب الجديد أدى بالفعل إلى تباطؤ معدل تخفيض الملح في الغذاء.

وخلص الفريق، المكون من باحثين من جامعة إمبريال كوليدج في لندن وجامعة ليفربول وجامعة ستيرلنغ، إلى أنه لو ظل معدل التخفيض على ما كان عليه قبل عام 2011، لقلت حالات الإصابة بسرطان المعدة والسكتة القلبية وأمراض القلب بمقدار 11400 حالة سنويا.

وحذر الفريق من أنه إذا لم يتغير أي شيء من الآن وحتى عام 2025، فسيؤدي ذلك إلى وفاة نحو 40300 من نفس الأمراض، وهي وفيات يمكن تفاديها.

وكان تقرير صحي بريطاني قد أشار إلى أن زيادة الملح في الطعام تتسبب بوفاة نحو 14000 بريطاني سنويا جراء إصابتهم بمرض ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب المختلفة، وفقا لما ذكره موقع سكاي نيوز البريطاني.

وقبل عام 2011، كان لدى هيئة معايير الأغذية اتفاقيات طوعية مع قطاع صناعة الأغذية لإعادة تشكيل وصياغة الأطعمة المصنعة، وكانت لهذه الهيئة القدرة على تحديد أهداف ملزمة إذا لم يتم الوفاء بها.

غير أن تلك السلطات القانونية اختفت مع اتفاق مسؤولية الصحة العامة الذي تم التوصل إليها عام 2011.

وقال الباحثون في تقريرهم أنه في بين عامي 2000/2001، كان متوسط استهلاك الملح اليومي من الغذاء في إنجلترا 10.5 غرامات للرجال و8 غرامات للنساء، وهو أعلى بكثير من الكمية الموصى بها يوميا والمقدرة بحوالي 6 غرامات.

وأشار الباحثون إلى أنه بين عامي 2003 و2010، انخفض متوسط الاستهلاك اليومي من الملح بنسبة 0.2 غرام بين الرجال وبنسبة 0.12 غرام بين النساء.

ولكن بين عامي 2011 و 2014، أي بعد التوصل لاتفاق مسؤولية الصحة العامة، تباطأت التخفيضات السنوية في تناول الملح الغذائي يوميا إلى 0.11 غرام بين الرجال و0.07 غرام بين النساء.