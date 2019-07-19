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محافظ الهيئة العامة للجمارك يتفقد منفذ الوديعة ويفتتح المدينة السكنية

محافظ الهيئة العامة للجمارك يتفقد منفذ الوديعة ويفتتح المدينة السكنية
http://almnatiq.net/?p=752932
المناطق - شروره

تفقد معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني جمرك منفذ الوديعة أمس الخميس للوقوف على إستعدادات حج عام 1440هـ وأخر تطورات المشاريع التوسعية للمنفذ؛ كما قام بإفتتاح المدينة السكنية للعاملين بالمنفذ وتسليم كافة الوحدات السكنية لهم .

وألتقى أثناء الزيارة بمعالي وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية و تنسيق عملية تفويج الحجاج اليمنيين للسعودية في ظل تنسيق متكامل من جميع الجهات الحكومية العاملة بالمنفذ .

كما وجه معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك بتقديم كافة التسهيلات والخدمات لحركة عبور الحجاج في وقت وجيز بما يتناسب مع التوجيهات الكريمة لولاة أمر هذه البلاد وتوفير أرقى الخدمات التي تتناسب مع مكانة المملكة الريادية والاقتصادية عبر منافذها البرية والبحرية والجوية.

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