احدث الأخبار

“الأرصاد” تنبه من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على منطقة نجران
أبرز المواد
 جثمان غريق نياغارا يصل جدة
أبرز المواد
 رفع ثوب الكعبة المشرفة استعداداً لموسم (حج 1440)
أبرز المواد
 سفارتنا في لبنان تنفي توفير آلاف الفرص الوظيفية للبنانيين في “نيوم”
أبرز المواد
 فجر يكشف حقيقة خلافه مع عبدالرزاق حمد الله بمعسكر منتخب المغرب
أبرز المواد
 الالمعي : العسل الجبلي يتميز بجودته والمهرجانات فرصة للتسويق
منطقة الباحة
 مدير جامعة الملك خالد وأمين عام “موهبة” يبحثان تعزيز التعاون
منطقة عسير
 فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك يقدم خدماته لحجاج بيت الله
منطقة تبوك
 برعاية أمير منطقة تبوك انطلاقة مهرجان الورد والفاكهة في نسخته السابعة
منطقة تبوك
 محافظ الهيئة العامة للجمارك يتفقد منفذ الوديعة ويفتتح المدينة السكنية
منطقة نجران
 خوفا من العقوبات.. سفينتان إيرانيتان عالقتان في البرازيل منذ أسابيع لرفض شركات النفط تزويدهما بالوقود
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على نجران
أبرز المواد
“الأرصاد” تنبه من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبه من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على منطقة نجران

أبرز المواد
جثمان غريق نياغارا يصل جدة

جثمان غريق نياغارا يصل جدة

أبرز المواد
رفع ثوب الكعبة المشرفة استعداداً لموسم (حج 1440)

رفع ثوب الكعبة المشرفة استعداداً لموسم (حج 1440)

أبرز المواد
سفارتنا في لبنان تنفي توفير آلاف الفرص الوظيفية للبنانيين في “نيوم”

سفارتنا في لبنان تنفي توفير آلاف الفرص الوظيفية للبنانيين في “نيوم”

أبرز المواد

فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك يقدم خدماته لحجاج بيت الله

فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك يقدم خدماته لحجاج بيت الله
http://almnatiq.net/?p=752934
المناطق - تبوك :

أنهى فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك استعدادته لتقديم الخدمات الإسعافية الطبية لحجاج بيت الله القادمين عبر منفذ حالة عمار الحدودي .
وتفقد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك المكلف الاستاذ سعيد بن علي الأحمري مركز إسعاف منفذ حالة عمار الموسمي رافقه مدير إدارة المشاريع بالمنطقة محمد بن سالم الصليلي .
كما التقى خلال زيارته العاملين بالمركز بهدف الاطلاع على سير العمل الميداني والوقوف على جاهزية واحتياجات الفرق الإسعافية ودعم المسعفين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم للقيام بعملهم الإنساني النبيل على أكمل وجه منوها بأهمية تضافر الجهود للوصول إلى تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – لخدمة ضيوف الرحمن وصرح المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي أنه سيتم تشغيل مركز إسعاف فجر الموسمي بالاضافة لرفع جاهزية جميع المراكز والفرق الإسعافية والقيادة الميدانية وغرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات عن الحالات الإسعافية على رقم الطوارئ 997 لاسيما المراكز الواقعة على الطريق المؤدي لمنطقة المدينة المنورة.
وبين أنّ هيئة الهلال الأحمر السعودي وضعت عدداً من اللوحات التوعوية والترحيبية بضيوف الرحمن في العديد من المواقع معلنة الترحيب بهم والتشرف بخدمتهم والمشاركة في استقبال الحجاج بالرسائل التوعوية وتقديم المواد التثقيفية والهدايا التذكارية لضيوف الرحمن .

روابط ذات صلة

برعاية أمير منطقة تبوك انطلاقة مهرجان الورد والفاكهة في نسخته السابعة

برعاية أمير منطقة تبوك انطلاقة مهرجان الورد والفاكهة في نسخته السابعة
جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك تنظم دورة الرسم بالإكريليك للصغار

جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك تنظم دورة الرسم بالإكريليك للصغار
مليون زهرة تشارك بها أمانة منطقة تبوك في مهرجان الورد والفاكهة

مليون زهرة تشارك بها أمانة منطقة تبوك في مهرجان الورد والفاكهة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*