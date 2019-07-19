الالمعي : العسل الجبلي يتميز بجودته والمهرجانات فرصة للتسويق

المناطق-الباحة

اوضح النحال احمد منصور الالمعي ان العسل الجبلي يستخرج من الجبال او الكهوف .او المغارات الجبلية وهو من النحل البلدي او النحل المسمى بالقزم أو النحل الاندنوسي او المهاجر

وهذا العسل يعتبر من الاعسال الممتازة وهناك من يبحث عنه. وللاطمئنان انه عسل خالي من الغش .. ويبالغ في سعره وقال النحال الالمعي والذي يعمل في مهنة النحل اكثر من ٤٠ عام ان عسل النحل القزم أو الاندنوسي عسله يتواجد باغصان الأشجار ويتم عرضه بالمهرجان حالياً

وهو على شكل اسطواني مختلف الأحجام والوزن

واشار الى المهرجانات تسوق للعسل البلدي في جميع انحاء المملكة وهي فرصة لعرض اجود انواع العسل على مستوى المملكة كما ان جمعية النحالين بالباحة اثبتت نجاح تسويق المنتج الوطني من خلال مهرجان العسل الدولي والذي تنظمه سنوياً وقال انه سبق وان شارك في العديد من المهرجانات والفعاليات