جثمان غريق نياغارا يصل جدة

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استقبلت أسرة المبتعث السعودي، قاسم عداوي، الذي توفي غرقاً بعد سقوطه في شلالات نياغرا بالولايات المتحدة الأميركية، جثـمانه في جدة، الجمعة، ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مطمئنة وصابرة.

وقال شقيقه عيسى عداوي وفقا لـ “العربية.نت”: “ستتم الصلاة على جثمان الفقيد في الحرم المكي تنفيذاً لوصيته، والصلاة عليه بعد صلاة عصر اليوم، في حين أن الأسرة تعيش لحظات الحزن والصبر على فقد ابنها الغالي، ونسأل الله أن يكتبه مع الشهداء، فسيرة شقيقي قاسم مليئة بالسجايا الطيبة والسيرة الحسنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.