احدث الأخبار

“الأرصاد” تنبه من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على منطقة نجران
أبرز المواد
 جثمان غريق نياغارا يصل جدة
أبرز المواد
 رفع ثوب الكعبة المشرفة استعداداً لموسم (حج 1440)
أبرز المواد
 سفارتنا في لبنان تنفي توفير آلاف الفرص الوظيفية للبنانيين في “نيوم”
أبرز المواد
 فجر يكشف حقيقة خلافه مع عبدالرزاق حمد الله بمعسكر منتخب المغرب
أبرز المواد
 الالمعي : العسل الجبلي يتميز بجودته والمهرجانات فرصة للتسويق
منطقة الباحة
 مدير جامعة الملك خالد وأمين عام “موهبة” يبحثان تعزيز التعاون
منطقة عسير
 فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك يقدم خدماته لحجاج بيت الله
منطقة تبوك
 برعاية أمير منطقة تبوك انطلاقة مهرجان الورد والفاكهة في نسخته السابعة
منطقة تبوك
 محافظ الهيئة العامة للجمارك يتفقد منفذ الوديعة ويفتتح المدينة السكنية
منطقة نجران
 خوفا من العقوبات.. سفينتان إيرانيتان عالقتان في البرازيل منذ أسابيع لرفض شركات النفط تزويدهما بالوقود
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على نجران
أبرز المواد
“الأرصاد” تنبه من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبه من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على منطقة نجران

أبرز المواد
جثمان غريق نياغارا يصل جدة

جثمان غريق نياغارا يصل جدة

أبرز المواد
رفع ثوب الكعبة المشرفة استعداداً لموسم (حج 1440)

رفع ثوب الكعبة المشرفة استعداداً لموسم (حج 1440)

أبرز المواد
سفارتنا في لبنان تنفي توفير آلاف الفرص الوظيفية للبنانيين في “نيوم”

سفارتنا في لبنان تنفي توفير آلاف الفرص الوظيفية للبنانيين في “نيوم”

أبرز المواد

“الأرصاد” تنبه من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبه من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=752975
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة، ويدمة، وحبونا، وثار، وخباش، وبدر الجنوب، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

روابط ذات صلة

جثمان غريق نياغارا يصل جدة

جثمان غريق نياغارا يصل جدة
رفع ثوب الكعبة المشرفة استعداداً لموسم (حج 1440)

رفع ثوب الكعبة المشرفة استعداداً لموسم (حج 1440)
سفارتنا في لبنان تنفي توفير آلاف الفرص الوظيفية للبنانيين في “نيوم”

سفارتنا في لبنان تنفي توفير آلاف الفرص الوظيفية للبنانيين في “نيوم”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*