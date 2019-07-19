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السجون تستعرض ولأول مرة بتبوك أعمال نزلائها بـ ” مهرجان الورد والفاكهة 7 “

السجون تستعرض ولأول مرة بتبوك أعمال نزلائها بـ ” مهرجان الورد والفاكهة 7 “

منطقة تبوك

السجون تستعرض ولأول مرة بتبوك أعمال نزلائها بـ ” مهرجان الورد والفاكهة 7 “

السجون تستعرض ولأول مرة بتبوك أعمال نزلائها بـ ” مهرجان الورد والفاكهة 7 “
http://almnatiq.net/?p=752981
المناطق - تبوك
تشارك المديرية العامة للسجون مممثلة بمديرية السجون بمنطقة في مهرجان الورد والفاكهة بالمنطقة في نسخته السابعة الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.
ويتميز جناح المديرية الذي يشارك هذا العام لأول مرة في مهرجان الورد والفاكهة بمعرض يبرز طبيعة البرامج الاصلاحية والنوعية في المديرية العامة لللسجون كبرامج ثقة وإشراقة والبيت العائلي وتشغيل النزلاء بالاضافة الى بعض المجسمات واللوحات التي انتجتها أيدي النزلاء تتويجاً لهذا النشاط الاصلاحي المنظم.
وأوضح مدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي أن المديرية تحرص دائماً على استغلال مثل هذه المناسبات الهامة في التعريف بالجهود الاصلاحية التي تقدمها المديرية العامة للسجون لتطوير النزلاء فكرياً وإجتماعياً ووظيفياً لمساعدتهم في تكوين نظرة إيجابية عن انفسهم والمجتمع الخارجي وخلق فرص وظيفية مناسبة لهم بعد إنتهاء محكومياتهم لانضمام لسوق العمل بما يضمن حياة كريمة لهم ولعوائلهم بإذن الله.
وأضاف أن المديرية ستقدم من خلال المعرض مجموعة الوسائل التعريفية بأهم مشروعاتها التي تصب في مصلحة منظومة العمل الإصلاح.

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