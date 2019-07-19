النصر يكسب أول «اختبارات البرتغال»

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كسب فريق النصر أولى مبارياته الودية اليوم الجمعة أمام نظيره ساكفنيز البرتغالي بثلاثة اهداف من دون مقابل، وذلك ضمن المسعكر الإعدادي للفريق الأصفر الذي تحتضنه البرتغال.

وبدأ البرتغالي روي فيتوريات مدرب النصر الشوط الأول بالتشكيلة الأساسية التي ضمت اللاعبين الأجانب، ونجح خلاله البرازيلي جوليانو دي باولا في تسجيل هدفين، في حين زج فيتوريا بتشكيلة مغايرة الشوط الثاني لمنح الفرصة إلى مزيد من العناصر وفيه سجل عبدالله آل سالم الهدف الثالث.