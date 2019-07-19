سعودي يحصل على جائزة أفضل مشروع في جامعة بانقور بالمملكة المتحدة

الرياض - فالح الدوسري

حصل الطالب ناصر علي الدوسري المبتعث لدراسة الماجستير في إدارة الأعمال في جامعة بانقور بالمملكة المتحدة على جائزة أفضل مشروع أعمال تطبيقي بالجامعة وذلك ضمن فئة التجارة والأعمال والإدارة والتسويق.

حيث ناقش المشروع أربعة مواضيع حيوية في مجال الإدارة والأعمال والتي ركز فيها الطالب على أساليب الإدارة الحديثة للتجارة الالكترونية، كما تميز المشروع في منهجية إعداد دراسة الجدوى للأعمال الصغيرة و الناشئة والتي تعد من أهم ركائز أي مستقبل اقتصادي مزدهر والتي تصبو إليه رؤية 2030 لنهضة بلادنا.

من جانبه عبّر البروفيسور أوين أب جويليم وكيل كلية الأعمال بالجامعة عن إعجابه الشديد بالمشروع وسعادته في هذا الإنجاز، كما أضاف البروفيسور غاريث غريفيث المشرف العام للمشروع عن مدى انبهاره في استخدام الطالب للعديد من مصادر البحث العلمية والطرق البحثية الحديثة في إعداد المشروع.

يجدر بالذكر أن الدوسري أحد الكفاءات الشابة الطموحة ويشارك في عدد من الأعمال التطوعية ، حيث عمل مؤخرا كموجه ومرشد لطلبة كلية الأعمال إلى جانب عمله في الجمعية السعودية بالجامعة.