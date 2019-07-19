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صحة نجران توقع مذكرة شراكة مجتمعية مع مديرية السجون

صحة نجران توقع مذكرة شراكة مجتمعية مع مديرية السجون
http://almnatiq.net/?p=753008
المناطق - نجران
برعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، امير منطقة نجران، وقعت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة نجران  مذكرة شراكة مجتمعية مع مديرية السجون بالمنطقة وذلك في ديوان الامارة بالمنطقة.
وأوضحت صحة نجران ان مذكرة الشراكة مع ادارة السجون  تهدف الى تطوير وتنفيذ اعمال مشتركة بينهما في مجال الخدمات المقدمة للسجناء بما يحقق المصلحة العامة،
مبينة ان مذكرة التعاون تشتمل على تقديم الخدمات العلاجية والتطوع الصحي للسجناء، والخدمات التوعوية والتثقيفية والتحصين و التدريب في مجال الاسعافات الأولية، إضافة الى اعتماد فرق طبية تقوم بزيارات دورية للسجون بحيث تتكون هذه الفرق من أطباء استشاريين وأخصائيين وفنيي تمريض وعلاج طبيعي وتثقيفي حسب الحاجة للتخصص،والاشراف على الحالات المرضية وتحويلها للمستشفيات إذا تطلب الأمر ذلك وزيارة الطبيب النفسي للنزلاء بصفة دورية أسبوعياً.

واضافت بان المذكرة تشمل تفعيل الدورات التثقيفية والتدريبية للعاملين بالسجون، والمساندة في التحصين والتطعيم الدوري للأمراض الموسمية والعارضة.

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