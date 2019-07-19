فريق طبي سعودي بنجران ينجح في إجراء عملية نوعية لمريضة لديها عيب خلقي

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نجح بفضل الله فريق طبي سعودي في مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران في إجراء عملية نادرة ومعقدة لمريضة تبلغ من العمر ٦٥ عام تشتكي من ألم في البطن الجهة العلوية اليسرى واوضحت الصحة في نجران أن المريضة لديها حالة نادرة وهي وجود جميع أعضاء الجسم الداخلية في مكانها العكسي وتسمى طبياً Situs Inversus حيث كانت تعاني من التهاب حاد في المرارة بسبب وجود حصوات مرارية .

وأضافت أنه بعد تقييم الحالة أتضح أن الإجراء الجراحي يصاحبه مخاطر عالية نظرا لمعانة المريضة من أمراض للقلب والتي نجح من خلالها الكادر الطبي بكفائة عالية في إستئصال المرارة بعد مواجهة بعض الإلتصاقات في منطقة المرارة نتيجة الإلتهاب المزمن لها مشيرة أنه وأثناء إجراء العملية تبين وجود حصوة داخل القناة الصفراوية التي تشكل خطورة عالية على حياة المريضة حيث تم إزالتها في الحال عن طريق منظار خاص بالقنوات المرارية ERCP لإخراج الحصوة من القناة وضمان تدفق العصارة المرارية من الكبد بعد العملية بشكل سليم ، وقد تلقت المريضة الرعاية الصحية اللازمة وغادرت المستشفى وهي بصحة جيدة . ولله الحمد