سبتا الجوف تشارك بمدينة الحجاج ابو عجرم بالجوف

الجوف - محمد الحسن

تزامناً مع توافد حجاج بيت الله الحرام للعام الجاري 1440 تشارك الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي فرع منطقة الجوف في تقديم خدماتها للحجاج الوافدين عبر مدينة الحجاج في مركز أبو عجرم في منطقة الجوف وذلك للعام الثاني على التوالي بعيادة متخصصة لأخصائيي العلاج الطبيعي مساندة للخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة .

وقد أوضحت رئيسة سبتا الجوف الاخصائية ملاك بنت فايز الرويلي بأنه تم استقبال وعلاج حالات متنوعة منها خشونة المفاصل و الآم أسفل الظهر وحالات الانزلاق الغضروفي وايضاً الكتف المتجمد وتم توزيع كتيب توعوي يحتوي على إرشادات صحية في الحج والعمرة لتوعية

الحجاج لينعمون بحج آمن خال من الأصابات ويعد هذا الكتيب أول اصدارات الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي فرع الجوف .

وأضافت الرويلي أن عدد المشاركين 5 متطوعين و 4 متطوعات وعدد الحالات اليومية تمت مباشرتها بجلسات علاج طبيعي 22 حالة والحالات التي تم تقديم لها ارشادات صحية كانت لمجموعات كبيرة من الحجاج في مقر الخيمة النسائية و ايضاً في الركن التثقيفي وحالات استشارات طبية 45 حالة .

والآخصائيين هم إبراهيم حسن السطام و يوسف حامد الرويلي و عبدالسلام نقاء الشمري و عبدالرحمن ماهل الشمري و صالح انور الفهد و عبدالعزيز ناحي الرويلي .

الآخصائيات ملاك فايز الرويلي و وسام عبدالرزاق البحيران و أفراح ناحي الرويلي و يارا عابد الريس و تغريد ناصر الخيبري .

وذكرت الرويلي أن سبتا الجوف تتشرف بالمشاركة بخدمة حجاج بيت الله الحرام وتتمنى لهم حجاً مبروراً و سعياً مشكوراً , وأن يعودوا لديارهم بوافر الصحة والعافية .

يذكر أن الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي هي أحدى الجمعيات العلمية التابعة لجامعة الملك سعود ولها 8 فروع على مستوى المملكة وفرع الجوف استحدث عام 1439 هـ برئاسة الأخصائية ملاك فايز الرويلي .

و رؤية الجمعية أن تكون الجمعية مرجعا ومنضما لمهنة العلاج الطبيعي في المملكة وتطوير المهنة بحيث تكون منبر يمثل المختصيين أمام الجهات والمنظمات المحلية والدولية.

و رسالة الجمعية الريادة العلمية والمهنية للعاملين في مجال العلاج الطبيعي والسعي دائما الى نشر التوعية وخدمة المجتمع .