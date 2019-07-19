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آل الشيخ أول سعودي يمتلك ناد أوروبي بالكامل

آل الشيخ أول سعودي يمتلك ناد أوروبي بالكامل
http://almnatiq.net/?p=753019
المناطق - متابعات

أكدت مصادر خاصة بـ صحيفة “الرياضية” أن نادي غرناطة الاسباني الشهير الذي يلعب في الليجا الاسبانية اصبح قريبا من مالك سعودي.
ووفقا لـ “الرياضية” بات تركي آل الشيخ وزير الرياضة السعودي السابق قريبا من تملك النادي بالكامل، في حين قالت المصادر إن الوزير الحالي لهيئة الترفيه يفاضل بين النادي الاسباني ونادي امييان الفرنسي الذي يلعب أيضا في الدرجة الفرنسية الاولى (الممتازة) لتملك أحدهما بنسبة 100% بعد أن وصلت المفاوضات بينهما لاتفاق تام على القيمة المالية وتبقت بعض البنود في العقود.
يذكر أن آل الشيخ اشترى قبل عامين نادي بيراميدز المصري ونجح في نقله إلى صفوف المنافسة قبل أن يبيعه في نهاية الموسم.
ويحظى آل الشيخ بعلاقات واسعة في كرة القدم الاوروبية والعالمية، وترك بصمات إبان قيادته للرياضة السعودية وجدلا واسعا وإثارة صاخبة، وإذا ما تمت الصفقة سيكون أول سعودي يمتلك نادي أوروبي بنسبة كاملة.

 

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