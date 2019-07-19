احدث الأخبار

أميركا تخصص 7 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي بحزب الله
أبرز المواد
 تبوك موطن الورد والفاكهة تستقبل زوارها كل عام بمنتجات نوعية
منطقة تبوك
 البيت الأبيض: لا نرى جدية بأي عرض للتفاوض مع “ظريف”
أبرز المواد
 آل الشيخ أول سعودي يمتلك ناد أوروبي بالكامل
أبرز المواد
 بلدية الحازمي في بيشة تنفذ طريق صدر الباقرة
منطقة عسير
 سبتا الجوف تشارك بمدينة الحجاج ابو عجرم بالجوف
منطقة الجوف
 فريق طبي سعودي بنجران ينجح في إجراء عملية نوعية لمريضة لديها عيب خلقي
منطقة نجران
 صحة نجران توقع مذكرة شراكة مجتمعية مع مديرية السجون
منطقة نجران
 الترفيه تعيد تنظيم آلية ترخيص الحفلات الفنية وأوقاتها وأسعار التذاكر وتتوعد بمعاقبة المخالفين
أبرز المواد
 سعودي يحصل على جائزة أفضل مشروع في جامعة بانقور بالمملكة المتحدة
منطقة الرياض
 ثقافة وفنون القصيم تقيم “فن سكب الريزن” بمرسم الخليفة بالرس
منطقة القصيم
 النصر يكسب أول «اختبارات البرتغال»
أبرز المواد
أميركا تخصص 7 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي بحزب الله

أميركا تخصص 7 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي بحزب الله

أبرز المواد
تبوك موطن الورد والفاكهة تستقبل زوارها كل عام بمنتجات نوعية

تبوك موطن الورد والفاكهة تستقبل زوارها كل عام بمنتجات نوعية

منطقة تبوك
البيت الأبيض: لا نرى جدية بأي عرض للتفاوض مع “ظريف”

البيت الأبيض: لا نرى جدية بأي عرض للتفاوض مع “ظريف”

أبرز المواد
آل الشيخ أول سعودي يمتلك ناد أوروبي بالكامل

آل الشيخ أول سعودي يمتلك ناد أوروبي بالكامل

أبرز المواد

أميركا تخصص 7 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي بحزب الله

أميركا تخصص 7 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي بحزب الله
http://almnatiq.net/?p=753035

وضعت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، قيادياً في حزب الله اللبناني على قوائم الإرهاب، وفرضت عليه عقوبات، كما خصصت مكافأة مالية لمن يدلي عنه بمعلومات.

ووضعت واشنطن القيادي في ميليشيا حزب الله، سلمان رؤوف سلمان، على قوائم الإرهاب، معتبرةً أنه “العقل المدبّر” لتفجير المركز اليهودي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس عام 1994 الذي أدى لمقتل 85 مدنياً.

وخصصت واشنطن مكافأة أميركية قدرها 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن سلمان. وأكدت الولايات المتحدة أنها ستحمي خصوصية أي شخص يدلي بمعلومات عن سلمان.

وبحسب موقع وزارة الخزانة الأميركية، سلمان رؤوف سلمان، يُعرف أيضاً بعدة أسماء، منها: “سلمان الرضا”، و”سامويل سلمان الرضا”، و”أندريه ماركيز”. ولد سلمان في 5 يوينو/حزيران 1963 في لبنان، ويمتلك الجنسيتين اللبنانية والكولومبية، ويحمل عدة جوازات سفر كولومبية.

وبحسب واشنطن، يرأس سلمان ذراع حزب الله الخارجية المسلحة، وهو مسؤول عن تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات حزب الله الإرهابية من حول العالم.

وإثر فرض عقوبات أميركية عليه، سيتم تجميد وحجز أي ممتلكات لسالمان في الولايات المتحدة، كما يحظر على الأميركيين التعامل معه.

روابط ذات صلة

البيت الأبيض: لا نرى جدية بأي عرض للتفاوض مع “ظريف”

البيت الأبيض: لا نرى جدية بأي عرض للتفاوض مع “ظريف”
آل الشيخ أول سعودي يمتلك ناد أوروبي بالكامل

آل الشيخ أول سعودي يمتلك ناد أوروبي بالكامل
الترفيه تعيد تنظيم آلية ترخيص الحفلات الفنية وأوقاتها وأسعار التذاكر وتتوعد بمعاقبة المخالفين

الترفيه تعيد تنظيم آلية ترخيص الحفلات الفنية وأوقاتها وأسعار التذاكر وتتوعد بمعاقبة المخالفين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*