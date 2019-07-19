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متسابقو رياضة التزلج المائي بالألواح من حول العالم يتنافسون على كأس نيوم

متسابقو رياضة التزلج المائي بالألواح من حول العالم يتنافسون على كأس نيوم
http://almnatiq.net/?p=753042
المناطق - تبوك
يتجه الاتحاد الدولي للتزلج المائي والتزلج المائي اللوحي إلى منطقة جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري وهي منطقة نيوم بمشاركة رياضيين بارزين في اللعبة من مختلفأنحاء العالم ومن كلا الجنسين.
وسيتسابق الجميع في يومي 19 و 20 يوليو على كأس البطولة وجوائز تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي.
ونيوم هي منطقة جديدة يتم تطويرها في الركن الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية في تقاطع القاراث الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا على امتداد أكثر شريان اقتصادي نشط في العالم.
وتبلغ مساحة نيوم 26,500 كيلومتر مربع ويمكن لنحو 70% من سكان العالم الوصول إليها جواً خلال أقل من 8 ساعات.
وتعليقاً على الفعالية يقول المدير التنفيذي للاتحاد الدولي بول فونغ: “نحن متحمسين لإقامة أول بطولة تناقسية للتزلج اللوحي بالقوارب في محطة جديدة حيث يوجد قابلية عالية لتطور هذه اللعبة.
وأضاف نحن مؤمنين بأن التجربة الثقافية والرياضية ستترك أثراً باقياً على كل المشاركين في هذه الفعالية الافتتاحية.
” ويقول جيسون هابرو رئيس قطاع الرياضة في نيوم: “إنها شهادة عظيمة لروح نيوم إننا نستضيف كأس نيوم للتزلج المائي اللوحي بالتعاون مع الاتحاد العالمي للعبة خلال هذه المرحلة المبكرة من تطوير المشروع.
ومع تطور أعمال المشروع ستكون الرياضات الشاطئية جزءاً مهماً من ما نقدمه وحدثاُ مهماً على الأجندة.

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