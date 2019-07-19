الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات وأشخاص مرتبطين بالأنشطة الحساسة للانتشار النووي لشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية

المناطق - واس

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية الليلة الماضية، عقوبات على 12 كياناً وأشخاصاً في إيران وبلجيكا والصين ارتبطت أسماؤهم بالأنشطة الحساسة للانتشار النووي لشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية المعروفة بـ” تيسا”.

وأوضح بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، أن هذه الكيانات التي تم الإعلان عنها أمس، تهدف إلى نشر أسلحة الدمار الشامل أو أنظمة تسليم أسلحة الدمار الشامل وشركائها، بالإضافة إلى تجميد أي من أصولها داخل الولايات المتحدة.

وبحسب البيان، سيتم حرمانهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وإدراجهم على الإنترنت بوصفهم موزعين لأسلحة الدمار الشامل.

ونقل البيان، إدانة الولايات المتحدة بشدة لتوسع إيران الأخير في الأنشطة النووية الحساسة ومطالبتها بالتوقف عن ابتزاز المجتمع الدولي.