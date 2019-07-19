احدث الأخبار

الشيخ السديس يدشن برنامج رؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات وأشخاص مرتبطين بالأنشطة الحساسة للانتشار النووي لشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية
أبرز المواد
 متسابقو رياضة التزلج المائي بالألواح من حول العالم يتنافسون على كأس نيوم
أبرز المواد
 مسؤول أميركي يهدد بإسقاط أي طائرة إيرانية تقترب من السفن الأميركية في مضيق هرمز
أبرز المواد
 أميركا تخصص 7 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي بحزب الله
أبرز المواد
 تبوك موطن الورد والفاكهة تستقبل زوارها كل عام بمنتجات نوعية
منطقة تبوك
 البيت الأبيض: لا نرى جدية بأي عرض للتفاوض مع “ظريف”
أبرز المواد
 آل الشيخ أول سعودي يمتلك ناد أوروبي بالكامل
أبرز المواد
 بلدية الحازمي في بيشة تنفذ طريق صدر الباقرة
منطقة عسير
 سبتا الجوف تشارك بمدينة الحجاج ابو عجرم بالجوف
منطقة الجوف
 فريق طبي سعودي بنجران ينجح في إجراء عملية نوعية لمريضة لديها عيب خلقي
منطقة نجران
 صحة نجران توقع مذكرة شراكة مجتمعية مع مديرية السجون
منطقة نجران
الشيخ السديس يدشن برنامج رؤية المملكة 2030

الشيخ السديس يدشن برنامج رؤية المملكة 2030

أبرز المواد
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات وأشخاص مرتبطين بالأنشطة الحساسة للانتشار النووي لشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات وأشخاص مرتبطين بالأنشطة الحساسة للانتشار النووي لشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية

أبرز المواد
متسابقو رياضة التزلج المائي بالألواح من حول العالم يتنافسون على كأس نيوم

متسابقو رياضة التزلج المائي بالألواح من حول العالم يتنافسون على كأس نيوم

أبرز المواد
مسؤول أميركي يهدد بإسقاط أي طائرة إيرانية تقترب من السفن الأميركية في مضيق هرمز

مسؤول أميركي يهدد بإسقاط أي طائرة إيرانية تقترب من السفن الأميركية في مضيق هرمز

أبرز المواد

الشيخ السديس يدشن برنامج رؤية المملكة 2030

الشيخ السديس يدشن برنامج رؤية المملكة 2030
http://almnatiq.net/?p=753049
المناطق - واس

دشن معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس برنامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأثرها في تطوير الخدمات للمسجد النبوي وزائريه بحضور وكيل الرئيس العام لشئون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وذلك بقاعة الشيخ الحصين بالوكالة بالمدينة المنورة .
وأوضح مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالوكالة محمد بن راشد المرواني أن وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي لها عدة أهداف حرصاً منها على تحقيقا هذه الرؤية ومن هذه الأهداف التوجيه والإرشاد وإفادة الزائرين والمصلين وأن يكون المسجد النبوي مهيأ للمصلين والزائرين ومقدماً فيه كافة الخدمات ورفع مستوى العناية بهم وتلبية احتياجاتهم في المسجد النبوي ، مبينا أن برامج الرؤية تحتوي على خدمة ضيوف الرحمن وتحقيق التوازن المالي والتحول الوطني والإسكان وتحسين نمط الحياة وتعزيز الشخصية السعودية وتطوير الصناعة الوطنية والقطاع المالي وصندوق الاستثمارات العامة والشراكات الاستراتيجية , مشيرا إلى أن خدمة ضيوف الرحمن تتضمن تيسير استضافة المزيد من المعتمرين وتسهيل الوصول إلى الحرمين وتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين وإثراء التجربة الدينية لهم .
وأفاد المرواني أن الرئاسة لها مبادرات لبرنامج ضيوف الرحمن منها تطوير نظام حوكمة للعلاقات التكاملية بين الجهات العاملة بالمسجد النبوي والمسجد الحرام وتطوير منظومة متكاملة لخدمات الإرشاد المكانية والزمانية في الحرمين الشريفين وتطوير الرسالة الإعلامية للحرمين باللغات المتعددة وتطوير المعارض والمكتبات وتطوير فاعلية استخدام المساحات والخدمات داخل الحرمين من خلال التقنية الذكية وتطوير الإرشاد الديني والافتاء والمقرأة إضافة إلى تجهيز البنية التقنية لاستيعاب مبادرتي الإرشاد المكاني والزماني وتطوير فاعلية استخدام المساحات والخدمات .

روابط ذات صلة

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات وأشخاص مرتبطين بالأنشطة الحساسة للانتشار النووي لشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات وأشخاص مرتبطين بالأنشطة الحساسة للانتشار النووي لشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية
متسابقو رياضة التزلج المائي بالألواح من حول العالم يتنافسون على كأس نيوم

متسابقو رياضة التزلج المائي بالألواح من حول العالم يتنافسون على كأس نيوم
مسؤول أميركي يهدد بإسقاط أي طائرة إيرانية تقترب من السفن الأميركية في مضيق هرمز

مسؤول أميركي يهدد بإسقاط أي طائرة إيرانية تقترب من السفن الأميركية في مضيق هرمز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*