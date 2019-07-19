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مقتل ضابط تركي في هجوم لـ”الكردستاني” في الأناضول

مقتل ضابط تركي في هجوم لـ”الكردستاني” في الأناضول
http://almnatiq.net/?p=753054

قتل ضابط في الجيش التركي، الجمعة، من جراء هجوم شنه مسلحون ينتمون لحزب العمال الكردستاني، حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”.

وأضاف المراسل أن الضابط قتل في هجوم وقع في مدينة بدليس شرق الأناضول، حيث ينشط حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من إطلاق تركيا “أوسع” عملية جوية ضد قواعد حزب العمال الكردستاني في العراق.

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن الجيش التركي وجه “ضربة قاصمة” للحزب عبر أوسع عملية جوية بجبال قنديل بشمال العراق، ردا على اغتيال دبلوماسي تركي في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.

وقتل نائب القنصل التركي ومرافقه الأربعاء بإطلاق نار في أربيل، كبرى مدن إقليم كردستان العراق، فيما توعدت أنقرة التي تمتلك قواعد عسكرية في شمال العراق، بـ”الرد المناسب” على هذا الهجوم.

وفي المقابل، نفى المتحدث باسم الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني ديار دنير أن يكون للحزب علاقة بالهجوم.

وفي نهاية مايو، أطلقت تركيا المجاورة للعراق، عملية عسكرية واسعة الناطق في المناطق الجبلية في شمال العراق، مستهدفة مخابئ حزب العمال الكردستاني، حيث أطلقت على العملية اسم “المخلب”.

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