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حكاية الشعار الذي شكلته مليون زهرة في مهرجان الورد والفاكهة

حكاية الشعار الذي شكلته مليون زهرة في مهرجان الورد والفاكهة

منطقة تبوك

حكاية الشعار الذي شكلته مليون زهرة في مهرجان الورد والفاكهة

حكاية الشعار الذي شكلته مليون زهرة في مهرجان الورد والفاكهة
http://almnatiq.net/?p=753060
المناطق - تبوك - علي العميري:

شكلت سجادة الزهور المقامة في مقر مهرجان الورد والفاكهة في نسخته السابعة لعام 1440هـ، في متنزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك ، لوحة فنية ساحرة ، جذبت إليها الزوار و عكست بألوانها الزاهية و روائحها العطرة جمال و تنوع منتج الورد و الزهر الذي تشتهر به منطقة تبوك .
وكانت أمانة منطقة تبوك قد خصصت مساحة 8152 متر مربع ضم أكثر من “مليون زهرة ” منها زهور السيلوزيا بألوانها الأربعة الأحمر والقرمزي والأصفر البرتقالي وزهرة الزينيا بالون الأبيض وزهرة الجلارديا وزهرة قمرنتس ، و استغرق إنجازها 120 ساعة خلال سبعة أيام.
يذكر أن السجادة جرى تصميمها حاملة شعار الأمانة ـ و وفقاً لما ذكره الباحث التاريخي، عبدالله العمراني بأن هذا المجسم لبوابة تبوك تم الانتهاء من بناءه في عام 1406 هـ أي قبل 34 عاماً على مدخل مدينة تبوك الشمالي ، و هذا هو الشعار الذي اتخذته أمانة تبوك شعاراً لها ،كما اتخذته أيضاً جامعة تبوك وقبل عدة سنوات كان شعارًا للنادي الوطني وشعارًا للنادي الأدبي بتبوك، ولا يزال شعارًا لجائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي، وشعاراً لتعليم قيادة السيارات وغيرها الكثير من الشعارات والنشرات التي تتخذ من مجسم البوابة شعارًا ورمزًا لها دلالة على أنها تبوك.
من جانب آخر تشارك الأمانة بمعرض داخل قرية الفاكهة توضح من خلاله أبرز المشاريع الزراعية مستقبلاً بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية بمنطقة تبوك.

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