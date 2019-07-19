الهلال يصرف النظر رسمياً عن التعاقد مع عموري

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أعلن الهلال برئاسة فهد بن نافل يوم الجمعة إيقاف مفاوضات تجديد عقد لاعبه عمر عبدالرحمن “عموري” بعد مماطلة اللاعب ووكيل أعماله في الرد على عرض النادي الثاني.

وكان عموري قد انتقل للهلال في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة سنة قادماً من صفوف العين الإماراتي.

وأوضح الهلال في بيان له بأنه حقق رغبة اللاعب وقدم له عرضاً يوم الثلاثاء الماضي بعد اجتيازه للاختبار الطبي يوم الأربعاء، قبل أن تتلقى الإدارة ردا تطلب زيادة في القيمة المالية والمدة، وحينها قدمت الإدارة عرضا تضمن زيادة في القيمة المالية والمدة مع تحديد مهلة للرد على العرض، إلا أن المهلة مضت دون الحصول على رد، لتقرر إدارة النادي إيقاف المفاوضات رسمياً.