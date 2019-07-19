وكيل إمارة تبوك يطلع على جناح رئاسة أمن الدولة المشارك في مهرجان الورد والفاكهة

المناطق- تبوك :

اطلع وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني على جناح رئاسة أمن الدولة المشارك ولأول مرة بفعاليات النسخة السابعة من مهرجان الورد والفاكهة الذي انطلقت فعالياته أمس تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة .

وأستهل ” الحقباني ” زيارته للجناح عقب افتتاحه لفعاليات المهرجان المقام بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بقص شريط افتتاح الجناح الذي ضم العديد من الأركان الهامة للإدارات والقطاعات التابعة لأمن الدولة والمتمثلة في المباحث العامة وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن ومركز المعلومات الوطني والإدارة العامة لمكافحة التطرف التي استعرضت جهود منسوبيها في حماية إنسان ومكتسبات الوطن .

واستمع وكيل أمارة منطقة تبوك لشرح عن مكونات الأركان المشاركة والتي بدورها تقدم لزوار الجناح من مرتادي المهرجان ما يسهم في توعيتهم بالمخاطر الأمنية ودور الرئاسة في محاربتها للجرائم الإرهابية التي تبنتها الخلايا المعادية لديننا ولوطننا وتوقف ” الحقباني” أمام لوحة الشهداء التي ضمت صوراً لجميع من قدموا أرواحهم فداء للدين والوطن من منسوبي رئاسة أمن الدولة كما كرم ” الحقباني” نيابة عن أمن الدولة أحد ذوي الشهداء من منطقة تبوك الذي تواجد اثناء افتتاح الجناح .

عقبها شاهد والحضور في ختام جولته عرضاً حيا للرماية بالأسلحة ومهارات النزول من الأبراج واقتحام المباني مشيدا بما تضمنه الجناح من وفرة في المنجزات الأمنية والبرامج التثقيفية.

إلى ذلك أكد المتحدث بإسم الجناح الملازم أول محمد اليحيا في أن رئاسة أمن الدولة حرصت من خلال هذه المشاركة على إيصال رسالة مجتمعية واعية تقوم على مبدأ مؤسستها الأمنية فيما يختص بالقضايا التي تستهدف الدولة ومجتمعها وأمنها بمفهومها الشامل والقضايا الهادفة إلى تقويض كيانها وتدمير المجتمع والقضايا الادارية والمالية المشبوهة والناتجة عن سوء استغلال السلطة ، مشيراً إلى أن الجناح يضم ركناً للإدارة العامة للمتفجرات بالمباحث العامة والذي يستعرض عدد من المضبوطات في قضايا الإرهاب وإحصائيات الخلائط المتفجرة المضبوطة والتي وصل وزنها إلى 48،9 طن كما يضم الجناح ركناً تعريفياً بمركز البلاغات العمليات الميدانية 990 والذي بدوره يتلقى بلاغات جرائم الإرهاب وكل ما يخل بأمن الوطن والمواطن ومركز بلاغات المباحث الإدارية 980 لتلقي بلاغات جرائم الرشوة والجرائم الملحقة بها وتمويل الإرهاب كما يضم الجناح ركناً لـ ” مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية ” الذي يقوم بتعريف الزوار بأهم أهداف المركز الذي يرتكز على تحقيق التوازن الفكري لمن وقع في براثن الانحراف الفكري من خلال برامج علمية وعملية متخصصة.

وأضاف اليحيا تشارك إلى جانب ذلك ” الإدارة العامة لسجون المباحث ” والتي تتولى بدروها تعريف جمهور المهرجان بما تقدمه للنزيل من خدمات طبية وتعليمية وغيرها من البرامج المتعددة كإدارة الوقت الذي يتيح للنزيل الاستفادة من وقته من خلال تنمية مواهبه وامكاناته اثناء توجده في السجن كما تشارك ” قوات الطوارئ الخاصة ” بمشاركات عده من أبرزها: إبطال وإزالة المتفجرات والاقتحام وفض الشغب كما تستعر عدداً من الأسلحة والتجهيزات المستخدمة في دحر القوى الإرهابية والدفاع عن أمن البلد بالإضافة إلى استعراض المهارات القتالية التي يبرزون من خلالها مدى جاهزية رجال قوة الطوارئ الخاصة وايضا خدمتهم لضيوف الرحمن خلال فترة الحج فيما يشارك ” طيران الأمن ” بجناح خاص يمكن للزائر من خلاله من مشاهدة عرض لمجسمات طائرات الأمن والإطلاع على دوره الإنساني مثل البحث عن المفقودين وانقاذ المصابين منوهاً بركن خصص للأشخاص ذوي الإعاقة الذي من خلاله يترجمون بدورهم بعض المصطلحات الأمنيه إلى لغة الإشاره لزوار من فئة الصم كما بإمكانهم شرح كل محتويات المعرض لهم.

وقال اليحيا : تشارك “الإدارة العامة لمكافحة التطرف” جنباً إلى جنب مع الإدارات الأخرى ببرامج توعوية للمجتمع لحمايتهم من الأفكار المتطرفة حتى تكون المملكة رائدة في هذا المجال, إضافة إلى “مركز المعلومات الوطني” الذي يستعرض أبرز الخدمات التقنية المقدمة للقطاعات الأمنية و الجهات الحكومية

المختلفة, كما يقف ركن “شهداء الواجب” شاهداً على عظيم تضحيات رجال الأمن في الذود عن هذا الوطن وحماية المواطنين ونصرة الحق فيه ودحر كل من تسول له نفسه المساس بأمنه وأهله.

وختم اليحيا حديثه مؤكداً على أن الجناح سيحضى بالعديد من الفعاليات الخارجية مثل رماية الأشبال ومهارة النزول بالحبال واستعراض المهارات القتالية لأفراد رئاسة أمن الدولة, إضافة إلى إتاحة الفرصة للكبار بتجربة الرماية بالذخيره الصبغية من خلال خيمة “جرب رمايتك”.

