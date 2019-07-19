غرفة الباحة ممثلة في اللجنة العقارية تنظم ندوة الفرص الإستثمارية بالمنطقة

المناطق-الباحة

نظمت غرفة الباحة ممثلة باللجنة العقارية برئاسة الأستاذ يحى أبو راس ندوة الفرص الاستثمارية العقارية بمنطقة الباحة بالتعاون مع إمارة المنطقة ممثلة بالشوؤن التنموية وأمانة المنطقة وافتتحت الندوة بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة المكلف الأستاذ سعيد سعيد آل خضر رحب فيها بوكيل الآمارة للشؤون التنموية الأستاذ صالح القلطي ورئيس ونواب وأعضاء اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية الذين تواجدوا بالمنطقة لعقد اجتماعهم الخامس المتزامن مع عقد الندوة التي نظمتها اللجنة العقارية بغرفة الباحة متمنياً لهم التوفيق والسداد كما حثهم على الاستثمار العقاري بالمنطقة والتي نما بها العديد من الفرص الاسثمارية والعقارية في ظل توجيهات ودعم سمو أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود ووكيل الامارة الدكتور عقاب اللويحق كما رحب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة الأستاذ يحيى أبوراس بوكيل الآمارة للشؤون التنموية ووفد اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية وشكرهم على إتاحة الفرصة لعقد الاجتماع الخامس بمنطقة الباحة وتشريفهم للغرفة التجارية كما أوضح أهمية هذه الندوة في تطوير وتنمية الفرص العقارية الاستثمارية بمنطقة الباحة والتعريف بأهم الفرص المتاحة حالياً ثم شكراً رئيس ونواب وأعضاء محلس الإدارة بغرفة الباحة والأمانة العامة على جهودهم المبذولة لإنجاح الندوة والخروج بتوصيات تخدم القطاع العقاري من خلال الاجتماع .. بعد ذلك ألقى وكيل إمارة منطقه الباحة للشؤون التنموية الأستاذ صالح القلطي كلمة رحب فيها وشكر وفد اللجنة الوطنية العقارية على تلبية الدعوة وتكبدهم عناء السفر لحضور الندوة، كما شكر غرفة الباحة على حسن الضيافة والتنظيم ، وللجنة العقارية على جهودها المبذولة لتذليل العقبات أمام الاستثمار العقاري بالباحة كما نوه بحرص وتوجيهات سمو أمير المنطقة ومتابعته المباشرة لأعمال الشؤون التنموية وأنها هي الداعم الأساس ف تحريك عجلة التطور والنمو في كافة القطاعات بالمنطقك وذكر سعادته بأن كل الجهود مبذولة في سبيل رسم وبناء استراتيجيات تسهم في تخفيف وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار والتطوير بمنطقة الباحة .. كما كان لضيف المنطقة رئيس اللجنة الوطنية العقارية الأستاذ حمد الشويعر كلمه عبر فيها عن شكره وامتنانه وعرفانه لكل الجهات المشاركة لإنجاح الندوة والاجتماع على رأسهم غرفة الباحة وآمارة المنطقة والأمانة على الحفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة وشكر رئيس اللجنة العقارية بغرفة الباحة وعضو اللجنة الوطنية العقارية على دعوته واستضافته لعقد اجتماع اللجنة الخامس بمنطقة الباحة بالأعضاء .. بعد ذلك قدم الدكتور متعب الجمهور رئيس ومؤسس الملتقى التشاركي الاستثماري بمنطقه الباحة عرض مرئي عن المشاريع الاستثمارية بمنطقه الباحة والتي تنوعت في كافة القطاعات الصناعيه والتجارية والسياحية والترفية ثم قدم المهندس صالح شيبان مدير الإستثمار بالأمانة الفرص الاستثمارية والأراضي والمواقع الجاهزة للإستثمار. في جميع محافظات المنطقة وفي ختام اللقاء تم تقديم دروع تذكارية من رئيس مجلس الإدارة المكلف الأستاذ سعيد سعيد آل خضر وسعادة رئيس اللجنة العقارية الأستاذ يحى أبو راس لكل من سعادة وكيل الامارة لشؤون التنموية الأستاذ صالح القلطي و رئيس اللجنة الوطنية العقارية الأستاذ حمد الشويعر .و نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية الأستاذ ياسر أسعد و نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية المهندس خالد الصالح ومدير الاستثمار بالأمانه المهندس صالح شيبان والرئيس التنفيذي للاستثمار التشاركي الأستاذ متعب الجمهور .والمدير التنفيذي للجنة الوطنية العقارية المهندس مشرف الرويلي .

حضر الندوة اللواء وليد الحربي مدير شرطة منطقة الباحة وعدد من مدير الإدارات الحكومية ورجال وسيدات الأعمال والمهتمين بالشأن العقاري في المنطقة