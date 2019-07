صورة الغسق تحير الجميع بمشهد غريب يقسم السماء! “فيديو”

View this post on Instagram

An a-mazing #SplitSunset tonight #🌄 I’d never seen something like this before 🤩 My #Charlotte #sky divided so perfectly in half #🌅 PS: #NoFilter, No Photoshop, No Facetune. . Split Sunset in Charlotte, North Carolina (July 13, 2019 20:55 EDT) #SplitSky #Light #Shadow #CrepuscularRays #AntiCrepuscularRays #Sunset #SunsetPorn #Summer #CharlotteNC #NorthCarolina #CLT #UptownCLT #CLTSunset #CLTAgenda #CharlotteAgenda #ExploreCLT #Nature #Instagram .