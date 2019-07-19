صورة الغسق تحير الجميع بمشهد غريب يقسم السماء! “فيديو”

أذهلت صورة حديثة لغروب الشمس رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمشهد غريب للغاية أظهر السماء منقسمة إلى نصفين.

وأدى التأثير البصري غير العادي إلى جعل مشهد الغروب يبدو كأنه صورة منقسمة إلى نصفين يختلف كل جانب منها عن الآخر بشكل محير.

ويوجد على الجانب الأيمن من الصورة أفق مشبع بالألوان الحمراء والصفراء، بينما يظهر الجانب الأيسر بسماء أكثر ظلمة وكآبة وضجرا.

والتقط المشهد من قبل أوما جوبالاكريشنان في شارلوب بولاية نورث كارولينا، في 13 يوليو الجاري، في تمام الساعة 8:55 مساء بالتوقيت المحلي (12:55 بتوقيت غرينتش)، وشاركت المصورة مجموعة من اللقطات والفيديوهات لهذه الظاهرة المدهشة عبر حساباتها على “تويتر” و”إنستغرام”.

وعلى الرغم من أن المشهد يبدو غير طبيعي، إلا أن المصورة لم تعتمد أي فلاتر أو برامج لتعديل الصور عند التقاطها أو نشرها، لكن السبب الحقيقي وراء هذا الانقسام الغريب في الصورة هو ظل سحابة كبيرة في الأفق، ما منع أشعة الشمس من تجاوز الغيوم التي كانت قريبة من المشاهدين على الأرض، وخلقت ما يشبه الحاجز العمودي الذي يقسم السماء بهذا الشكل الغريب إلى قسمين مختلفين.