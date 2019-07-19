احدث الأخبار

منفذ جديدة عرعر يستقبل 6000 حاج عراقي
منطقة الحدود الشمالية
 البيت الأبيض: سنواصل العمل مع الحلفاء للتصدي لسلوكيات إيران الخبيثة
أبرز المواد
 بخطوات بسيطة.. كيف تمنع “فيس آب” من الاحتفاظ ببياناتك؟
أبرز المواد
 ترامب يرد على فيديو الحرس الثوري: واثقون من إسقاط الطائرة الإيرانية المسيرة أمس
أبرز المواد
 الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز
أبرز المواد
 صورة الغسق تحير الجميع بمشهد غريب يقسم السماء! “فيديو”
أبرز المواد
 غرفة الباحة ممثلة في اللجنة العقارية تنظم ندوة الفرص الإستثمارية بالمنطقة
منطقة الباحة
 وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماع صندوق الأوبك للتنمية الدولية
أبرز المواد
 وكيل إمارة تبوك يطلع على جناح رئاسة أمن الدولة المشارك في مهرجان الورد والفاكهة
منطقة تبوك
 الهلال يصرف النظر رسمياً عن التعاقد مع عموري
أبرز المواد
 حكاية الشعار الذي شكلته مليون زهرة في مهرجان الورد والفاكهة
منطقة تبوك
 وصول (467.854) حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس
أبرز المواد
منفذ جديدة عرعر يستقبل 6000 حاج عراقي

منفذ جديدة عرعر يستقبل 6000 حاج عراقي

منطقة الحدود الشمالية
البيت الأبيض: سنواصل العمل مع الحلفاء للتصدي لسلوكيات إيران الخبيثة

البيت الأبيض: سنواصل العمل مع الحلفاء للتصدي لسلوكيات إيران الخبيثة

أبرز المواد
بخطوات بسيطة.. كيف تمنع “فيس آب” من الاحتفاظ ببياناتك؟

بخطوات بسيطة.. كيف تمنع “فيس آب” من الاحتفاظ ببياناتك؟

أبرز المواد
ترامب يرد على فيديو الحرس الثوري: واثقون من إسقاط الطائرة الإيرانية المسيرة أمس

ترامب يرد على فيديو الحرس الثوري: واثقون من إسقاط الطائرة الإيرانية المسيرة أمس

أبرز المواد

ترامب يرد على فيديو الحرس الثوري: واثقون من إسقاط الطائرة الإيرانية المسيرة أمس

ترامب يرد على فيديو الحرس الثوري: واثقون من إسقاط الطائرة الإيرانية المسيرة أمس
http://almnatiq.net/?p=753087
المناطق - وكالات

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن قوات بلاده البحرية أسقطت طائرة مسيرة تابعة للقوات الإيرانية فوق مضيق هرمز الخميس، متوعدا طهران بـ”رد غير مسبوق” على أي استفزازات.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي الجمعة: “لا شك في ذلك، لقد أسقطناها”.

وأضاف مستشاره للأمن القومي، جون بولتون، الذي حضر الاجتماع: “لا شك في أن هذه الطائرة من دون الطيار إيرانية”.

وحذر ترامب إيران من عواقب قيامها بأي عمل عسكري ضد بلاده، قائلا: “نأمل ومن أجل مصلحتهم، بألا يقدموا على تصرف غبي، وإذا فعلوا ذلك، سوف يدفعون ثمنا لم يدفعه أحد على الإطلاق”.

ويأتي تصريح ترامب إثر عرض قنوات إيرانية رسمية فيديو قالت إنه يثبت أن الطائرة الإيرانية المسيرة التي ادعت واشنطن إسقاطها الخميس بعد أن اقتربت من سفينة الإنزال الأمريكية USS Boxer على مسافة خطيرة، عادت إلى قاعدتها سالمة.

وقال الجانب الإيراني إن اللقطات تظهر السفينة الأمريكية قبل وبعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن إسقاط الطائرة، ونفت طهران فقدان أي من طائراتها في منطقة مضيق هرمز.

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن مسؤول رفيع في إدارة ترامب قوله إن واشنطن تملك “أدلة واضحة جدا” على أن السفينة الحربية الأمريكية Boxer أسقطت بالفعل طائرة إيرانية مسيرة قرب مضيق هرمز، منوها بإمكانية نشر شريط فيديو لعملية الإسقاط.

روابط ذات صلة

البيت الأبيض: سنواصل العمل مع الحلفاء للتصدي لسلوكيات إيران الخبيثة

البيت الأبيض: سنواصل العمل مع الحلفاء للتصدي لسلوكيات إيران الخبيثة
بخطوات بسيطة.. كيف تمنع “فيس آب” من الاحتفاظ ببياناتك؟

بخطوات بسيطة.. كيف تمنع “فيس آب” من الاحتفاظ ببياناتك؟
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*