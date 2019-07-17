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منفذ جديدة عرعر يستقبل 6000 حاج عراقي

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منفذ جديدة عرعر يستقبل 6000 حاج عراقي

منفذ جديدة عرعر يستقبل 6000 حاج عراقي
http://almnatiq.net/?p=753097
المناطق - واس

أستقبل منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية اليوم الدفعة الرابعة من الحجاج القادمين من دولة العراق الشقيقة.
وأوضحت جوازات الحدود الشمالية أن جوازات المنفذ أستقبلت اليوم الدفعه الرابعة من حجاج بيت الله الحرام البالغ عددهم 6000 جاج، وقدمت لهم أفضل الخدمات منذ وصولهم لمدينة الحجاج التي يتوفر بها كل الخدمـات وجميع التسهيلات من الخدمات الجمركية والجوازات، ومنها الخدمات الصحية المتمثلة بالمستشفى الموسمي بسعة 50 سريرا بكامل الأقسام والمختبرات والصيدلية وقسم المتابعة المركزة والعيادات الخارجية ومراكز التطعيم ، كما تم تزويد المنفذ بإسعافات عالية التجهيز.

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