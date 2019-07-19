الدكتور العٌمري يوجه بتفعيل برنامج #فينا_خير لنشر ثقافة العمل الخيري

وادي الدواسر- فالح الدوسري

وجه مدير تعليم وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري بتفعيل برنامج #فينا_خير الذي يسعى إلى نشر ثقافة العمل الخيري والتأثير الإيجابي داخل وخارج المدارس وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في المجتمع، وسيتم الاستفادة في المرحلة الأولى من المدارس الصيفية وأندية الحي الترفيهية للبنين والبنات لتطبيق المشروع خلال الصف هذا العام، ومن ثم سيكون هناك خطة لتفعيله في مدارس البنين والبنات في محافظتي وادي الدواسر والسليل.

وكان مدير التعليم قد أشاد أمس (الخميس) بتفعيل ثانوية اللدام الأولى #الفصل_الصيفي لبرنامج #فينا_خير ، والذي يعزز قيم التعاون والعمل بروح الفريق، وتقديم خدمة مجتمعية، واهتمام واضح بالبيئة الداخلية والخارجية للمدرسة ، بالإضافة رفع مستوى مسؤولية المجتمع والبيئة لدى الطلاب والطالبات.

الجدير بالذكر أن إدارة التعليم في وادي الدواسر كانت قد أطلقت عدة مبادرات مجتمعية خلال الفترة الماضية لاقت ترحيب كبير من الجهات ذات العلاقة ، وتأتي هذه المبادرة في إطار المسئولية المجتمعية للإدارة، وتجاوبا مع توجهات وزارة التعليم.