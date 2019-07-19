الباحص: إسناد تشغيل الحضانات في تعليم الشرقية للمستثمرين

الدمام - فهد المريخي

كشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص عن عزم الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية إسناد وتشغيل عدد من الحضانات للمستثمرين في القطاع الحكومي وذلك انسجاما مع ما تؤكده السياسات الوطنية للمملكة الداعمة لحقوق الطفل والمرأة العاملة التي تضمن رعاية الطفولة بما يتناسب مع الخصائص العمرية والحاجات النمائية .

وقال الباحص بأن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تهدف من تشغيلها للحضانات إلى أن يحصل كل طفل سعودي على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة وسيكون تركيزها اكبر على مراحل التعليم المبكر وفق رؤية المملكة 2030.

وأضاف بأن قرار تشغيل الحاضنات في المرافق الحكومية أحد أهم أنواع ٩الاستثمار في القطاع الحكومي حيث انه رافد تعليمي وتربوي آمن لذلك يصبح للمستثمرين الوطنيين تشغيل المرفق لما له من أثر كبير في الحراك التعليمي التربوي للأطفال وفق الضوابط والشروط المحددة والمرفقة بهذا الدليل عبر هذا الرابط http://cutt.us/uk118 .

وأبان الباحص بأن الإدارة العامة للتعليم تدعو كل من لديه الرغبة الجادة في الاستثمار في صناعة الحضانات الآمنة للأطفال الإطلاع على الدليل الإرشادي لافتتاح الحضانات الملحقة بالمرافق الحكومية وتشغيلها بالمنطقة الشرقية ، والتسجيل في الرابط الإلكتروني وإرفاق صور من الأوراق المطلوبة ،و تقديم صور من الأوراق الرسمية في مظروف مغلق ومختوم للجنة إفتاح الحضانات وتسلم الاوراق الرسمية في مظروف مغلق لإدارةرياض الأطفال بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في موعد أقصاد 28 / 11 / 1440هـ .