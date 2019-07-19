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الاتفاق يواصل تحضيراته في المعسكر السلوفيني

الاتفاق يواصل تحضيراته في المعسكر السلوفيني
http://almnatiq.net/?p=753115
الدمام - المناطق

تواصلت تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي وذلك من خلال المعسكر المكثف الذي يجريه الفريق في مدينة ماريبور السلوفينية.
واكتفى الاتفاق بالتدريب الصباحي اليوم (الجمعة)، وتركز المران عل الجانب التكتيكي من خلال مناورة جادة أقيمت على ملعب كامل لتطبيق عدد من الخطط التكتيكية المختلفة من قبل الجهاز الفني.
كما شمل المران على عدد من التطبيقات اللياقية والفنية بالكرة، فيما كان تدريب حراس المرمى قويا من خلال التحمل وقياس ردة الفعل.
واستمر اللاعب محمد الكويكبي بالتدريبات الانفرادية مع مدرب اللياقة البدنية، في حين تقرر أن يجري المهاجم هزاع الهزاع أشعة في ساقه اليسرى والتي شعر فيها بالآلام على مستوى عظمة الساق لتحديد مدى الإصابة والوقت اللازم حتى العودة للتدريبات.
وفي ذات السياق، يلعب الاتفاق أولى تجاربه الودية مع فريق بارادو الجزائري بعد غدٍ الأحد عند الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

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