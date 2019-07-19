المنتخب العماني والمصري يصلان إلى نهائي البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية بنيوم

المناطق - تبوك :

استطاع المنتخب العماني والمنتخب المصري الوصول إلى المباراة النهائية في البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية والمقامة حالياً بنيوم.

حيث تمكن المنتخب العماني من كسب مواجهته أمام المنتخب الإنجليزي بثلاثة أهداف نظيفة .

وفي المواجهة الثانية والتي جمعت المنتخب السعودي بالمنتخب المصري وسط حضور جماهيري كبير .

المباراة بدأت بتقدم المنتخب السعودي بهدفين ومع بداية شوط المباراة الثانية استطاع المنتخب المصري من تعديل النتيجة وواصل الضغط على مرمى المنتخب السعودي حتى تمكن من تسجيل الهدف الثالث والرابع لينتهي اللقاء بفوز المنتخب المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين للمنتخب السعودي.

وسيلعب غداً المنتخب المصري أمام المنتخب العماني على نهائي البطولة في حين ستلعب السعودية مع الإمارات على المركز الثالث.

