احدث الأخبار

بريطانيا تتوعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم تفرج عن ناقلة النفط
أبرز المواد
 تقرير.. مئات الوفيات بسبب فشل “سياسة تقليل الملح”
أبرز المواد
  خادم الحرمين يوافق على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها
أبرز المواد
 الاستحمام بالعدسات اللاصقة قد يتسبب بفقدان النظر
أبرز المواد
 “لماديس”.. تعرف على السلاح الذي أسقط الطائرة الإيرانية
أبرز المواد
 نشر قناصة حوثيين على خطوط التماس بالحديدة.. والعدسات ترصدهم
أبرز المواد
 المنتخب العماني والمصري يصلان إلى نهائي البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية بنيوم
أبرز المواد
 الاتفاق يواصل تحضيراته في المعسكر السلوفيني
أبرز المواد
 الباحص: إسناد تشغيل الحضانات في تعليم الشرقية للمستثمرين
المنطقة الشرقية
 القيادة تعزي رئيس جمهورية الأرجنتين في وفاة الرئيس الأسبق
أبرز المواد
 الدكتور العٌمري يوجه بتفعيل برنامج #فينا_خير لنشر ثقافة العمل الخيري
منطقة الرياض
 السفير المعلمي: رؤية المملكة 2030 تتواءم مع مستهدفات التنمية المستدامة بجميع أبعادها
أبرز المواد
بريطانيا تتوعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم تفرج عن ناقلة النفط

بريطانيا تتوعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم تفرج عن ناقلة النفط

أبرز المواد
تقرير.. مئات الوفيات بسبب فشل “سياسة تقليل الملح”

تقرير.. مئات الوفيات بسبب فشل “سياسة تقليل الملح”

أبرز المواد
 خادم الحرمين يوافق على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها

 خادم الحرمين يوافق على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها

أبرز المواد
الاستحمام بالعدسات اللاصقة قد يتسبب بفقدان النظر

الاستحمام بالعدسات اللاصقة قد يتسبب بفقدان النظر

أبرز المواد

بريطانيا تتوعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم تفرج عن ناقلة النفط

بريطانيا تتوعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم تفرج عن ناقلة النفط
http://almnatiq.net/?p=753133
المناطق - وكالات

حذر وزير الخارجية البريطانية جيرمي هنت، إيران من العواقب الوخيمة، إذا لم تفرج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة في مضيق هرمز.

واعتبر أن احتجاز إيران ناقلة نفط، أمر غير مقبول، داعياً إلى حرية الملاحة في الخليج.

وقال هنت، إن الحكومة ستعقد اجتماعا أمنيا لبحث ضمان الإفراج سريعا عن السفينة. مضيفا أن سفير بريطانيا في طهران على اتصال بوزارة الشؤون الخارجية الإيرانية لحل الأزمة، وأن بريطانيا تعمل عن كثب مع شركائها الدوليين.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، زاعما أنه احتجز الناقلة بسبب عدم اتباعها قواعد الملاحة الدولية.

روابط ذات صلة

تقرير.. مئات الوفيات بسبب فشل “سياسة تقليل الملح”

تقرير.. مئات الوفيات بسبب فشل “سياسة تقليل الملح”
 خادم الحرمين يوافق على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها

 خادم الحرمين يوافق على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها
الاستحمام بالعدسات اللاصقة قد يتسبب بفقدان النظر

الاستحمام بالعدسات اللاصقة قد يتسبب بفقدان النظر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*