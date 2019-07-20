احدث الأخبار

إنستغرام تتوسع في تجربة إخفاء عدد “الإعجاب” على الصور
أبرز المواد
 الخارجية : خدمة “الأحوال بالخارج” ستقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين
أبرز المواد
 بريطانيا تتوعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم تفرج عن ناقلة النفط
أبرز المواد
 تقرير.. مئات الوفيات بسبب فشل “سياسة تقليل الملح”
أبرز المواد
  خادم الحرمين يوافق على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها
أبرز المواد
 الاستحمام بالعدسات اللاصقة قد يتسبب بفقدان النظر
أبرز المواد
 “لماديس”.. تعرف على السلاح الذي أسقط الطائرة الإيرانية
أبرز المواد
 نشر قناصة حوثيين على خطوط التماس بالحديدة.. والعدسات ترصدهم
أبرز المواد
 المنتخب العماني والمصري يصلان إلى نهائي البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية بنيوم
أبرز المواد
 الاتفاق يواصل تحضيراته في المعسكر السلوفيني
أبرز المواد
 الباحص: إسناد تشغيل الحضانات في تعليم الشرقية للمستثمرين
المنطقة الشرقية
 القيادة تعزي رئيس جمهورية الأرجنتين في وفاة الرئيس الأسبق
أبرز المواد
إنستغرام تتوسع في تجربة إخفاء عدد “الإعجاب” على الصور

إنستغرام تتوسع في تجربة إخفاء عدد “الإعجاب” على الصور

أبرز المواد
الخارجية : خدمة “الأحوال بالخارج” ستقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين

الخارجية : خدمة “الأحوال بالخارج” ستقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين

أبرز المواد
بريطانيا تتوعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم تفرج عن ناقلة النفط

بريطانيا تتوعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم تفرج عن ناقلة النفط

أبرز المواد
تقرير.. مئات الوفيات بسبب فشل “سياسة تقليل الملح”

تقرير.. مئات الوفيات بسبب فشل “سياسة تقليل الملح”

أبرز المواد

إنستغرام تتوسع في تجربة إخفاء عدد “الإعجاب” على الصور

إنستغرام تتوسع في تجربة إخفاء عدد “الإعجاب” على الصور
http://almnatiq.net/?p=753139
المناطق - وكالات

وسعت شركة إنستغرام تجربتها الجارية، بإخفاء أرقام “الإعجاب” التي تحصل عليها كل صورة، إلى 6 دول جديدة، مما قد يكون علامة على خطة عالمية من الشركة، لإخفاء أرقام “الإعجاب” على الصور عالميا.

وبدأت الشركة التابعة لفيسبوك، بتجربة إخفاء أرقام “الإعجاب” التي تحصل عليها كل صورة، في مايو الماضي، في كندا فقط، ولكنها أعلنت مؤخرا أنها ستبدأ بإخفاء أعداد “الإعجاب” في 6 دول جديدة.

وأكدت شركة إنستغرام أن التجربة ستشمل دول أستراليا والبرازيل وإيرلندا وإيطاليا واليابان ونيوزيلندا، حيث لن يستطيع مستخدمي التطبيق في هذه الدول رؤية عدد نقرات “الإعجاب” لكل صورة، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”.

وفي العادة، يستطيع المستخدمين رؤية عدد نقرات “الإعجاب” التي تحصل عليه كل صورة، وهو الرقم الذي يظهر تحت الصورة على شكل “100 شخص أعجبهم هذا المنشور”، على سبيل المثال.

أما الآن، فستظهر عبارة “أشخاص أعجبهم هذا المنشور” على الصور، ولن يمكنك معرفة العدد، إلا بالنقر على العبارة، لتظهر لك قائمة بالمعجبين، يمكنك من خلالها حساب عدد المعجبين.

وقالت الشركة أنها تجرب إخفاء أعداد الإعجاب، لأنها تريد أن يركز المستخدم على محتوى الصور، وليس على عدد المعجبين بالصورة”.

وقال رئيس الشركة، آدم موسيري، قبل أشهر، عند إطلاق فكرة التجربة: “لا نريد أن يكون إنستغرام منصة للتنافس.. نريد أن يقل اهتمام الناس بعدد نقرات “الإعجاب” التي يحصلون عليها، وأن يزيد اهتمامهم بالتواصل مع الأشخاص الذين يحبونهم”.

روابط ذات صلة

الخارجية : خدمة “الأحوال بالخارج” ستقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين

الخارجية : خدمة “الأحوال بالخارج” ستقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين
بريطانيا تتوعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم تفرج عن ناقلة النفط

بريطانيا تتوعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم تفرج عن ناقلة النفط
تقرير.. مئات الوفيات بسبب فشل “سياسة تقليل الملح”

تقرير.. مئات الوفيات بسبب فشل “سياسة تقليل الملح”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*