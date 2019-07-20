البيت الأبيض: سنواصل العمل مع الحلفاء للتصدي لسلوكيات إيران

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المناطق - وكالات

قال مجلس الأمن القومي الأميركي، الجمعة، إنه على علم بالتقارير عن احتجاز قوات إيرانية لناقلة نفط بريطانية.

وأوضح المتحدث باسم المجلس جاريت ماركيز: “نحن على علم بالتقارير عن أن قوات إيرانية احتجزت ناقلة نفط بريطانية”، مضيفا: “ستواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائنا وشركائنا للدفاع عن أمننا ومصالحنا في مواجهة سلوك إيران الخبيث”.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن الجمعة، “مصادرة” ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وأشار الحرس الثوري الإيراني إلى أن الناقلة المحتجزة “ستينا إمبيرو” لم تلتزم بقوانين الملاحة.

وقالت بريطانيا، الجمعة، إنها تسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات بعد تقارير عن أن ناقلة ترفع علم بريطانيا حولت وجهتها لتتحرك صوب المياه الإيرانية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: “نسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات ونعكف على تقييم الوضع في أعقاب تقارير عن حادث في الخليج”، وفق ما نقلت “رويترز”.

وذكرت مصادر أن لجنة الطوارئ الحكومية في بريطانيا، عقدت اجتماعا لبحث حادث احتجاز الناقلة.

وبدورها قالت الشركة المشغلة لناقلة النفط البريطانية المحتجزة، نورثرن مارين: “لسنا قادرين على التواصل مع الناقلة وهي متوجهة نحو المياه الإيرانية”، مضيفة أن “23 بحارا على متن الناقلة ولا تقارير عن إصابات”.

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