احدث الأخبار

البنتاغون: لوكهيد مارتن تفوز بعقد لبيع صواريخ ثاد للمملكة
أبرز المواد
 وزير يمني: أداء “غريفثس” ساهم في تصاعد انتهاكات الحوثيين
أبرز المواد
 جامعة الباحة تطرح أكثر من 800 وظيفة شاغرة في عدة تخصصات
أبرز المواد
 بخدعة “مخيفة”.. يهرب 1.7 كجم هيروين في جسده
أبرز المواد
 حمد بن جاسم يعود إلى الأضواء بقضية فساد دولية.. هذه المرة في باكستان
أبرز المواد
 البيت الأبيض: سنواصل العمل مع الحلفاء للتصدي لسلوكيات إيران
أبرز المواد
 إنستغرام تتوسع في تجربة إخفاء عدد “الإعجاب” على الصور
أبرز المواد
 الخارجية : خدمة “الأحوال بالخارج” ستقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين
أبرز المواد
 بريطانيا تتوعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم تفرج عن ناقلة النفط
أبرز المواد
 تقرير.. مئات الوفيات بسبب فشل “سياسة تقليل الملح”
أبرز المواد
  خادم الحرمين يوافق على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها
أبرز المواد
 الاستحمام بالعدسات اللاصقة قد يتسبب بفقدان النظر
أبرز المواد
البنتاغون: لوكهيد مارتن تفوز بعقد لبيع صواريخ ثاد للمملكة

البنتاغون: لوكهيد مارتن تفوز بعقد لبيع صواريخ ثاد للمملكة

أبرز المواد
وزير يمني: أداء “غريفثس” ساهم في تصاعد انتهاكات الحوثيين

وزير يمني: أداء “غريفثس” ساهم في تصاعد انتهاكات الحوثيين

أبرز المواد
جامعة الباحة تطرح أكثر من 800 وظيفة شاغرة في عدة تخصصات

جامعة الباحة تطرح أكثر من 800 وظيفة شاغرة في عدة تخصصات

أبرز المواد
بخدعة “مخيفة”.. يهرب 1.7 كجم هيروين في جسده

بخدعة “مخيفة”.. يهرب 1.7 كجم هيروين في جسده

أبرز المواد

حمد بن جاسم يعود إلى الأضواء بقضية فساد دولية.. هذه المرة في باكستان

حمد بن جاسم يعود إلى الأضواء بقضية فساد دولية.. هذه المرة في باكستان
http://almnatiq.net/?p=753147
المناطق - الرياض

مرة أخرى يعود اسم رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، إلى الأضواء بقضية فساد دولي، وهذه المرة في باكستان، التي اعتقلت رئيس وزرائها السابق، شهيد خاقان عباسي.

ووفقا لـ”سكاي نيوز”، أوقفت السلطات الباكستانية، الخميس، عباسي في مدينة لاهور، للتحقيق معه في تهم فساد، تتعلق بمنح شركة تابعة لقطر عقودا خاصة بالغاز المسال بصورة مخالفة للقانون، عندما كان وزيرا للنفط.

وتشير المعلومات إلى ارتباط عباسي برئيس الوزراء القطري السابق، الذي قدم رشى من أجل تسهيل تمرير اتفاق الغاز الطبيعي المسال بين قطر وباكستان،

وقالت محكمة باكستانية معنية بمكافحة الفساد إنها أمرت بحبس عباسي لمدة 13 يوما، احتياطيا على ذمة القضية.

وذكرت تقارير إعلامية في باكستان أن المسؤول السابق مهد الطريق لإبرام العقود مع قطر من دون مراعاة الشفافية في تقديم العطاءات، في حين ذكر مسؤولون باكستانيون أن الصفقة مع قطر يشوبها الفساد.

وإلى جانب هذه القضية، فقد تم تداول اسم المسؤول القطري السابق في قضية الفساد المتعلقة بحصول قطر على حق استضافة مونديال عام 2022.

وتعليقا على تورط بن جاسم في قضية الفساد بباكستان، قال الباحث السياسي، عبد الله الجنيد، إن بن جاسم أقرب إلى مبدأ الميكافيلية السياسية، فهو لا يتورع على ارتكاب أي فعل مناف للأخلاق، من أجل الوصول إلى غاية معينة.

وأضاف أن بن جاسم يحاول إيحاد مساحة عالمية لقطر صغيرة الحجم، عبر المال السياسي، مشددا على أن فلسفة الأسرة الحاكمة في الدوحة لا تستند لمنظومة أخلاقية، منذ وضع بن جاسم لبنات هذا النظام.

من جانبه اعتبر الكاتب والباحث السياسي خالد الزعتر، أن فضيحة الفساد الجديدة في باكستان تكشف الصورة الحقيقية للنظام القطري المرتبط بالفساد، وشدد على أن هذه القضية تكشف فشل النظام القطري الذي حاول التستر على سياساته عبر ضخ المليارات لشركات العلاقات العامة لتبييض صفحته.

واعتبر الزعتر أن الأمر ليس سوى جزء بسيط من فضائح النظام القطري الذي يعتمد “دبلوماسية المال منذ 1995، لمعالجة عقدة النقص التي يعيشها”، مشيرا إلى أن أمير قطر تميم بن حمد حاول خلال زيارته الأخيرة إلى باكستان التغطية على فضيحة حمد بن جاسم عبر ضخ الاستثمارات، لكن خبر توقيف عباسي عكس فشل نظام الدوحة.

 

روابط ذات صلة

البنتاغون: لوكهيد مارتن تفوز بعقد لبيع صواريخ ثاد للمملكة

البنتاغون: لوكهيد مارتن تفوز بعقد لبيع صواريخ ثاد للمملكة
وزير يمني: أداء “غريفثس” ساهم في تصاعد انتهاكات الحوثيين

وزير يمني: أداء “غريفثس” ساهم في تصاعد انتهاكات الحوثيين
جامعة الباحة تطرح أكثر من 800 وظيفة شاغرة في عدة تخصصات

جامعة الباحة تطرح أكثر من 800 وظيفة شاغرة في عدة تخصصات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*