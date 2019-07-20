بخدعة “مخيفة”.. يهرب 1.7 كجم هيروين في جسده

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المناطق - وكالات

أوقفت السلطات الأمنية الإيطالية مهربا نيجيريا بعيد وصوله إلى فيوميتشينو في العاصمة الإيطالية بعد أن لفت توتره انتباه رجال الشرطة.

وتبين أن المهرب النيجيري، الذي كان على متن رحلة قادمة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، كان يحاول تهريب المخدرات بتخبئتها في معدته.

ونقل رجال الأمن الإيطالي، المتهم النيجيري إلى قسم الطوارئ في مستشفى قريب، حيث أظهر تصوير الأشعة وجود 94 كبسولة بلاستيكية في معدته.

ثم تبين أن هذه الكبسولات، التي تزن 1.7 كيلوغرام، عبارة عن هيروين، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس.

واحتفظت السلطات بالمهرب الأفريقي في المستشفى وأبقته قيد مراقبة مشددة طوال 3 أيام، وهي المدة التي استغرقها إخراج كبسولات المخدرات بطريقة طبيعية، ثم اقتادته إلى السجن.

الجدير بالذكر أن السلطات الإيطالية توقف سنويا العشرات من مهربي المخدرات في مطار فيوميتشينو في روما، لكن بكميات أقل في العادة من المخدرات في المعدة.

وأشار مسؤول في قوى الأمن الإيطالية أن غالبية المهربين الذي يتم القبض عليهم يأتون من قارتي أفريقيا وأميركا اللاتينية.

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