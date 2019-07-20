جامعة الباحة تطرح أكثر من 800 وظيفة شاغرة في عدة تخصصات

المناطق-الباحة

من المقرر أن تعلن جامعة الباحة منتصف الأسبوع القادم طرح أكثر من 800 مقعداً شاغراً في التخصصات العلمية وبعض التخصصات النظرية،

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيي الغامدي أنه يتعين التقديم على هذه الشواغر لكل الطلاب والطالبات الذين لم يحالفهم الحظ في القبول شريطة انطباق شروط القبول على المتقدمين والمتقدمات.

بدوره أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور خالد عُمير الغامدي أن الشواغر متاحة في كليات الهندسة، والعلوم، والآداب والعلوم الإنسانية، وكليات العلوم والآداب بالمحافظات وتتطلب التقديم واستكمال الطلبات لكل المتقدمين حتى وإن كان لهم طلبات سابقة ومكتملة على البوابة.

وأشار الدكتور الغامدي إلى أن الشواغر المتاحة للطالبات قرابة 150 مقعداً كلها في تخصصات الفيزياء والرياضيات والكيمياء بكليات العلوم والآداب بالمحافظات ،ولا يتوفر أي مقعد في التخصصات النظرية للطالبات، بينما بلغت الشواغر المتاحة للطلاب قرابة 700 مقعداً شاغراً في بعض تخصصات الهندسة وتخصصات علوم الحاسب وتقنية المعلومات والآداب والعلوم الإنسانية وتخصصات العلوم الطبيعية مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات.

وأوضح أنه سيتم فتح بوابة القبول لمدة وجيزة لاستقبال طلبات التقديم ومن ثم الفرز والمفاضلة وإعلان النتائج مباشرة.