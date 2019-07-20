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وزير يمني: أداء “غريفثس” ساهم في تصاعد انتهاكات الحوثيين

وزير يمني: أداء “غريفثس” ساهم في تصاعد انتهاكات الحوثيين
http://almnatiq.net/?p=753158
المناطق - وكالات

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الجمعة، إن “أداء المبعوث الدولي وصمته عن جرائم ميليشيا الحوثي ساهم في تصاعد وتيرة الانتهاكات التي ترتكبها بحق المواطنين في مناطق سيطرتها”.

وحذر الإرياني، من تبعات قرار ميليشيا الحوثي الانقلابية بمصادرة جوازات السفر الصادرة عن مصلحة الهجرة والجوازات منذ العام 2015م.

وأكد أن الشعب اليمني ينتظر من المبعوث الأممي، مارتن غريفثس، تحركاً فاعلاً لوقف هذه الخطوة الخطيرة، والتي قال إنها “تتعارض مع متطلبات السلام والجهود التي تبذل لرفع المعاناة الإنسانية عن كاهل أبناء شعبنا اليمني”.

وحمل وزير الإعلام اليمني، ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذا الإجراء الخطير.. وأضاف أن ذلك “يؤكد مضيها في تصعيد الأزمة وتثبيت الانقلاب، وخلق عراقيل وتعقيدات إضافية أمام المواطنين في مناطق سيطرتها وإبقائهم رهائن لسطوتها الأمنية وممارساتها القمعية، وإحباط كل الجهود التي تبذلها الحكومة لتخفيف المعاناة عن اليمنيين” .

وكانت ميليشيات الحوثي وجهت أفرادها بضبط ومصادرة جوازات السفر الصادرة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

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