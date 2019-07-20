8 فتيات يكسرن الاحتكار.. «مغسلة ملابس» بأيادٍ ناعمة

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http://almnatiq.net/?p=753167
المناطق_الرياض

لم تكن «نورة الدوسري» على يقين من نجاح تجربتها التجارية الجديدة، لكنها لم تستسلم لأي مخاوف، وقررت خوض مشروعها حتى النهاية، لتنجح في إنشاء مؤسسة لغسيل الملابس يعمل عليه كادر نسائي سعودي كامل

تقول نورة إن هدفها الأساسي من المشروع كان هو العمل على تنفيذ بادرة جديدة لتمكين المرأة السعودية العمل في المجال التجاري بالتزامن مع تنفيذ رؤية 2030، وبالفعل نجحت في تحقيق حلمها بعدما درست المشروع بعناية والتأكد من أنه سيحدث فرقا في تجربة الغسيل التقليدي

وتضيف الدوسري  إن رؤية المملكة 2030 فتحت لها نوافذ الخير والاستثمار الذي بدأ يعود بقوة وقدمت شكرها إلى جميع الجهات الحكومية التي تسير بنهج وتطبق منهج دولتها وتسهل أمور المواطنين في كافة المجالات. وأوضحت أن المشروع تم افتتاحه قبل شهر رمضان وعملت على تدريب 7 عاملات على الغسيل والكي بسرعة فائقة، وكانت رؤيتها تتمثل في تقديم خدمة الغسيل بأيادٍ نسائية قادرة على إحداث الفرق وعن طموحها تقول نورة، «لكل منا أمنيات وأهداف يطمح في تحقيقها، وتطويرها، وهو نفس ما أشعر به، ولكن بالطريقة التي أستفيد منها ويستفيد منها وطني وأبناء وبنات بلدي، نظرتي وأهدافي للمستقبل تمتد لآفاق السحب، والشعب السعودي لديه الكثير من الأفكار وقادر على تقديمها وإبهار الجميع بها» يبدو أن أهداف مشروع نورة الدوسري التجاري لا تتوقف فقط عند الأدوار الاقتصادية بل تتعداها إلى دور مجتمعي واعد، إذ أطلقت مبادرة للجنود المرابطين على الحدود وأسر الشهداء، مشاركة منها مع هذه الفئة التي قدمت أرواحها فداء للوطن، ووجهت نورة كلمة إلى شباب وشابات الوطن، و طالبتهم بالاتجاه إلى التجارة والبحث عن الفرص التي تمكنهم من ريادة الأعمال، لافتة إلى أن رسالتها من المشروع تمثلت في تفعيل دور المرأة في خدمات الغسيل والتي تعتبر النواة الأساسية للأسرة والمجتمع وكذلك من خلال إظهار خدمة الغسيل عالي الجودة عبر العناية والاهتمام، وهو ما نجحت فيه نتيجة إصرارها وإيمانها بمشروعها

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