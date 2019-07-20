«المنافسة» تشهّر بـ«روتانا» وتغرمها 5 ملايين ريال

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شهرت الهيئة العامة للمنافسة أمس (الجمعة)، بشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لإساءة استغلالها الوضع المهيمن في السوق، بتعليقها بيع سلعة بشراء سلعة أخرى، مع التشهير بالغرامة المفروضة عليها، والبالغة 5 ملايين ريال والمؤيدة من محكمة الاستئناف بالرياض. وكشفت الهيئة تلقيها العديد من الشكاوى التي تفيد قيام الشركة بانتهاك نظام المنافسة، ما دفعها لبدء تحرياتها الأولية، واستصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة يقضي ببدء اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام «روتانا» بانتهاك مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، اتضح للهيئة بالدلائل قيام الشركة بانتهاك نظام المنافسة، وذلك عبر إساءة استغلال الوضع المهيمن في السوق من خلال تعليق بيع سلعة بشراء سلعة أخرى، ما دفع مجلس إدارة الهيئة إلى تحريك دعوى جزائية ضد «روتانا»، مع التشهير بالغرامة المفروضة عليها