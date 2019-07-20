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لماذا يحتاج مريض السكري فحص حدقة العين سنوياً ؟

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لماذا يحتاج مريض السكري فحص حدقة العين سنوياً ؟

لماذا يحتاج مريض السكري فحص حدقة العين سنوياً ؟
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ترفع الإصابة بمرض السكري بنوعيه مخاطر فقدان البصر، ما يستوجب على المرضى فحص توسع حدقة العين سنويا لاكتشاف علامات المرض مبكرا، ومن ثم بدء العلاج للحفاظ على الرؤية. ووفق تقرير نشره موقع CNN بالعربية؛ يمكن الوقاية من 90% من حالات فقدان البصر المرتبطة بالسكري من خلال الاكتشاف المبكر، إذ يساعد فحص توسع حدقة العين بشكل سنوي على منع تطور أمراض العين المرتبطة بهذا المرض

أمراض تهدد بفقدان البصر

اعتلال الشبكية

وذمة البقعة الصفراء

التنكس البقعي للعدسة

إعتام عدسة العين

الإصابة بالمياه الزرقاء

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