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بريطانيا تتوعد إيران بعواقب وخيمة

بريطانيا تتوعد إيران بعواقب وخيمة
http://almnatiq.net/?p=753173
المناطق_وكالات

حذر وزير الخارجية البريطانية جيرمي هنت، إيران من العواقب الوخيمة، إذا لم تفرج عن ناقلتي النفط البريطانيتين المحتجزتين في مضيق هرمز.

واعتبر أن احتجاز إيران ناقلة نفط، أمر غير مقبول، داعياً إلى حرية الملاحة في الخليج.

وقال هنت، إن الحكومة ستعقد اجتماعا أمنيا لبحث ضمان الإفراج سريعا عن السفينة. مضيفا أن سفير بريطانيا في طهران على اتصال بوزارة الشؤون الخارجية الإيرانية لحل الأزمة، وأن بريطانيا تعمل عن كثب مع شركائها الدوليين.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، زاعما أنه احتجز الناقلة بسبب عدم اتباعها قواعد الملاحة الدولية.

من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن التصعيد الإيراني تجاه بريطانيا يؤكد أنه كان محقا بشأن موقفه من إيران، ولمح للصحفيين إلى إمكانية أن يكون الحرس الثوري الإيراني قد احتجز أكثر من ناقلة.

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