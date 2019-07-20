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فتح باب القبول في برنامج سواعد إدارية بتخصصي خالد للعيون

فتح باب القبول في برنامج سواعد إدارية بتخصصي خالد للعيون
http://almnatiq.net/?p=753175
المناطق_الرياض

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عن فتح باب القبول في برنامج سواعد إدارية 2019 و هو برنامج يهدف إلى صقل مهارات العمل المكتبي من خلال دمج المعرفة النظرية مع الخبرة العملية المكتسبة في بيئة العمل.

وتأهيل المتقدمين للعمل الإداري بشكل احترافي حيث يتطلب العمل في المستشفى مستوى عالٍ من المهارات المختلفة كسرعة الطباعة و إعداد التقارير و كتابة محاضر الاجتماع باللغتين العربية و الإنجليزية وغيرها من المهام المتعلقة بهذا التخصص. كما يركز البرنامج على أحدث التقنيات في الإدارة المكتبية الرقمية.

ومن شروط القبول البرنامج متاح لكلا الجنسين (سعودي الجنسية) وأن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم في السكرتارية التنفيذية أو إدارة المستشفيات أو ما يعادلها من جهة معترف فيها أو درجة البكالوريس في أحد التخصصات الإدارية أو اللغة الانجليزية و ما يعادلها بتقدير لايقل عن جيد.

وألا يزيد العمرعن 27 سنة مع ضرورة اجتياز اختبار اللغة الانجليزية و المقابلة الشخصية والإلمام بمهارات الحاسب الألي وأن يكون لأئقاً طبياً مع التفرغ التام ( غير ملتحق بوظيفة أو دراسة).

ومن مزايا البرنامج : يحصل المتدربين على مكافأة شهرية خلال فترة التدريب مع إمكانية التعيين في المستشفى بعد اجتياز البرنامج بنجاح.

وسيتم التسجيل من خلال الرابط التالي :

https://www.kkesh.med.sa/ar-sa/Professionals/Education-Training/Prog

ويستمر حتى 17 / أغسطس / 2019 م.

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