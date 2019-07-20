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زلزال يقطع الكهرباء والاتصالات عن أثينا.. والسفارة تطمئن السعوديين
سقوط أعمدة الإنارة في أثينا.
http://almnatiq.net/?p=753204

هز زلزال قوي العاصمة اليونانية أثينا صباح أمس (الجمعة)، وتسبب في انقطاع الكهرباء والاتصالات، وسقوط أعمدة الإنارة، فيما لم ترد أنباء عن خسائر في الأرواح. من جهتها، أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.3 على مقياس ريختر، وقع الساعة 11.13 بتوقيت جرينتش، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني أنقذت أكثر من 10 أشخاص احتجزوا في مصاعد أبنية متفرقة في أثينا. كما خرج مئات السكان والموظفين إلى الشوارع، تحسبا لحدوث انهيارات في المباني السكنية والحكومية. يذكر أن اليونان تقع على خطوط الزلازل وتشهد هزات بشكل منتظم إلا أنها نادرا ما توقع ضحايا. وفي يوليو 2017 ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة جزيرة كوس في بحر إيجه ما أدى إلى مقتل شخصين وإحداث أضرار جسيمة. وفي 1999 تسبب زلزال بقوة 5.9 درجة بمقتل 143 شخصا في أثينا ومناطق في شمالي غربها

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